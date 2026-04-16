El Tío Pepe Festival 2026 se presenta como el alma de Jerez con un impacto de 18 millones

La duodécima edición del Tío Pepe Festival para 2026 ha sido presentada en Jerez con la presencia de autoridades como la alcaldesa María José García Pelayo, y los embajadores de esta edición, la cantante Pastora Soler y el chef Javier Muñoz. Al acto también han asistido artistas como Ismael Jordi y María Terremoto, cuyo talento, según la organización, "representa la diversidad, la autenticidad y la excelencia artística que definen a este festival".

00:00 Volumen Descargar COPE JEREZ María José García-Pelayo en la presentación del Tío Pepe Festival 2026

Más que un programa de conciertos

La organización ha reafirmado la idea de que el evento es una manifestación de la identidad local: "Este festival es mucho mucho más que un programa de conciertos, es una forma de mostrar quiénes somos y cómo sentimos Jerez". La propuesta nace de la convicción de que la cultura vivida desde la identidad genera emoción, encuentro y valor compartido. En este espacio conviven de forma natural el flamenco, los vinos, la gastronomía y el patrimonio, convirtiendo cada noche en una celebración del estilo de vida jerezano.

Este festival es mucho mucho más que un programa de conciertos, es una forma de mostrar quiénes somos y cómo sentimos Jerez" Pedro Revuelta González Vicepresidente de González Byass

Cartel, gastronomía y talleres

El cartel de esta edición presenta una vocación abierta y plural, con artistas de géneros que van del rock a los ritmos latinos, del pop a la zarzuela, con el flamenco como eje principal. Este año, el festival adquiere un significado especial al celebrarse en una ciudad que ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía, integrando una propuesta culinaria con referentes como Javier Muñoz, Israel Ramos y el restaurante Pedro Nolasco.

Como novedad, se incorporan talleres experienciales para acercar al público a la cultura local. Estas actividades invitan a participar y aprender el compás, las palmas, las bulerías o el arte de la venencia, en colaboración con entidades como la Peña de la Bulería.

Un motor económico para la región

El Tío Pepe Festival se consolida como un proyecto con un impacto tangible en la economía local. El evento contribuye a diversificar la oferta turística de la provincia de Cádiz y a generar desarrollo. La apuesta por proveedores locales se traduce en un impacto económico superior a los 18 millones de euros y la creación de más de 1700 puestos de trabajo, posicionándose como un motor económico para Jerez y su entorno.

El proyecto es posible gracias al apoyo de patrocinadores e instituciones como la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía. La organización ha concluido recordando que el festival es, ante todo, "una cita con la música y el vino, y la identidad de una tierra con poderío", un espacio donde la tradición dialoga con la contemporaneidad.