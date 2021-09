El Tertulión de Cope Jerez: Capitulo 3 “La mano negra...”

Capitulo tres de El Tertulión de Cope Jerez, despues de la segunda derrota del equipo, esta vez por dos goles a cero frente al Cacereño.

No te pierdas el análisis del partido. No te quedes sin saber que opinan las voces más autorizadas del xerecismo..., que no son nuestros tertulianos, sino nuestros oyentes, que demuestran una vez más que saben y mucho de xerecismo,..., y de fútbol.

Ademas, contamos con el protagonista más buscado del momento, José Pérez Herrera, entrenador del Xerez Deportivo, que nos cuenta qué pasa en el equipo para un arranque de temporada que lo ha llevado a ser colista del grupo.

¿Por que ha perdido su identidad?, ¿Por qué no aparecen los hombres que deben marcar la diferencia? ¿Cuando volveremos a disfrutar de la garra y la furia del Xerez?. Todas las respuesta a todas las preguntas, en El Tertulión de Cope Jerez.

Y muy importante, Álvaro Ojeda nos desvela que hay una mano negra que marca el futuro del xerecismo...¿la descubriremos?

Capitulo tres de El Tertulión de Cope Jerez..., no te lo pierdas

Y recuerda, pulsa cualquiera de los siguientes enlaces para sumarte a nuestros grupos de whatsapp y rebiriantes que nadie las noticias del Xerez Deportivo, y por supuesto, ser el primero en escuchar El Tertulión de Cope Jerez cada semana.

Para conectarte al chat de whatsapp pincha en el enlace:

https://chat.whatsapp.com/KtnmPMXqfu4IdZmwUOGra4