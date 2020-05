Sacerdotes de Asidonia-Jerez publican un video para agradecer las muestras de cariño recibidas por los fieles

Un grupo de sacerdotes diocesanos de Asidonia-Jerez han publicado un video en el que interpretan el canto 'Me has seducido, Señor' y que es el resultado de la aportación individual de cada uno de ellos, desde su particular confinamiento, convertido en coro a través de una videoconferencia múltiple.

Se trata de cinco voces admirables a las que se suman tres guitarras, piano y flauta dando como resultado una pieza cuyo principal objetivo era agradecer a seminaristas y fieles en general las muestras de afecto y gratitud expresadas por su clero y su entrega pastoral durante la actual pandemia.

Muestras de agradecimiento

Entre estas muestras agradecidas por medio del mencionado video se encuentra otro previo, auspiciado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en el que una amplia representación de fieles de la Diócesis, comprometidos en diferentes tareas, ponen de manifiesto el cariño a los sacerdotes.

El esfuerzo del clero asidonense durante los dos meses que se está a punto de cumplir, llenos de celebraciones sin fieles y aprovechamiento de los medios que la tecnología ha puesto al alcance de todos en mayor o menor medida, ha conducido a estas muestras de afecto que están sirviendo, además, para mayor cohesión diocesana.