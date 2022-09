Pedro Pacheco en 'Herrera en COPE': "El cuerpo me pide batalla"

El excalde jerezano Pedro Pacheco, que tiene recién obtenida la libertad tras más de cinco años de prisión rematados con el tercer grado que tanto le costó obtener, reconoce que le gustaría seguir siendo útil. Se lo dicho a Carlos Herrera en una entrevista en 'Herrera en COPE' en la que, entre otras cosas, ha repasado las “vejaciones” que dice haber sufrido en la cárcel.

Por ello quiere, como siguiente paso, el indulto que le libere de la inhabilitación para la vida política. No ha llegado a confirmar, sin embargo, si querría concurrir a las próximas Elecciones Municipales de 2023 para intentar encabezar de nuevo la gestión pública local en Jerez de la Frontera. Pero asegura que la ciudad necesita de su impulso y que “el cuerpo le pide batalla”.

JEREZ? "YO LO VEO MUY MAL"

"Muy mal", ha respondido por su parte a la cuestión sobre cómo se ha encontrado Jerez, de la que fue alcalde durante casi un cuarto de siglo, a la salida de prisión. Y profundiza: "Todas las conquistas que hicimos durante 24 años, Carlos, que colocamos a Jerez en el mapa, aparte del vino, como una ciudad muy copiada e imitada, veo que está en una especie de decadencia".

Herrera ha intentado, con todo, sacarle esa declaración de intenciones: "Si no fuera por la inhabilitación, yo le veo a usted concurriendo a las Municipales". Para entonces, Pacheco ya había declarado que "yo quiero seguir siendo útil, yo me encuentro joven; de otras cosas no, pero la cabeza no me falla, yo no quiero verme como amigos míos jugando al dominó ni viajando con el INSERSO", ha añadido.

PARTIDARIO DEL INDULTO PARA GRIÑÁN

Por lo demás, y mientras sigue reclamando el suyo, ha calificado de legítimo el empeño de la familia de obtener el indulto para el exdirigente socialista andaluz José Antonio Griñán "por razones humanitarias". Y ha demostrado disfrutar cuando, en las calles de Jerez, recibe el cariño de muchos al grito de ese lema que él llegó a poner de moda: "Me encanta Jerez".

“No se sale mejor, se sale resabiado” le ha dicho a Herrera sobre los efectos de la prisión que, recordamos, él ha sufrido por dos condenas: una por contratación en el Ayuntamiento de dos miembros de su partido y otra por unas obras en la casa de la Hermandad del Rocío de Jerez. Escucha aquí la totalidad de la entrevista.

