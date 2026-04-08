Palacio Riquelme, Caballero Bonald, Compañía, Ateneo o La Marquesa se suman a los Claustros para diversificar espacios de la Feria del Libro de Jerez

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Francisco Zurita, ha presentado este martes el programa de actividades conmemorativas del Día Internacional del Libro 2026, un ciclo que se desarrollará del 14 al 26 de abril y que servirá para poner en el tejido cultural de la ciudad.

Durante la presentación de este programa, se ha agradecido la activa participación e iniciativa de los diversos colectivos, subrayando el papel fundamental que desempeñan para dinamizar la vida literaria de la ciudad, como ha recogido el Ayuntamiento.

transversalidad y recuperación de espacios emblemáticos

Según ha informado Francisco Zurita, la programación de este año se caracteriza por "su transversalidad" y por la recuperación de espacios públicos "emblemáticos" para el desarrollo de las actividades.

La agenda arrancará el martes 14 de abril a las 19,30 horas en el Palacio Riquelme, con la presentación del libro 'Una rosa cantaora, biografía de Ana María La Jerezana', de Francisco Pereira. El miércoles 15 de abril los Claustros de Santo Domingo acogerán a las 10,30 horas la III Gala de entrega de premios del Concurso Literario Infantil Nesa Lubart.

Gabriel Álvarez Entrevista con el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, en la Feria del Libro de Jerez 2025

Siguiendo con el enfoque social del ciclo, el viernes 17 de abril a las 11,00 horas, la Residencia La Marquesa disfrutará de un cuentacuentos para mayores a cargo de la Asociación Hypatia, en una acción coordinada junto al área del Mayor de la Delegación de Acción Social.

concierto de primavera de la banda municipal

El sábado 18 de abril la música tomará el protagonismo con el Concierto de Primavera de la Banda Municipal en los Claustros, a las 12,30 horas, y a las 20,30 horas en este mismo espacio se celebrará el recital de laúd de Evangelina Mascardi dentro del XIII Ciclo de Música Antigua de Jerez, con entrada libre hasta completar aforo.

La programación prosigue el 20 de abril a las 20,00 horas en la Fundación Caballero Bonald con el acto 'Constelaciones literarias', del Club de Lectura Alas y Raíces, titulado 'La higuera, el mar y la muerte, a través de la obra de Noelia Cortés', un evento que contará con la intervención de la propia Cortés, y de Paloma García Zamudio y Nazanin Lajevardi, bajo la presentación de Yolanda Rosado.

Gabriel Álvarez Entrevista con la técnico Patricia Moreno en la Feria del Libro de Jerez 2025

El martes 21 de abril se inaugura a las 11,00 horas en el Palacio de Riquelme la exposición colectiva 'Viceversos', organizada por la Asociación Pie de Página y los Centros de Educación Infantil y Primaria Luis Vives y Cervantes, comisariada por José Mateos.

también bibliotecas, librerías y colegios

El miércoles 22 de abril tendrá lugar la sesión de Cuentacuentos con Carloco a las 12,00 horas, en la Biblioteca Central para escolares, la presentación a las 19,30 horas de 'Donde habita la verdad', de Remedios Soto en la Librería Laberinto, y una sesión abierta a las 19,30 horas del Ateneo de Jerez sobre la novela 'El abogado de pobres', con Juan Pedro Cosano.

El jueves 23 de abril, día central del ciclo por el Día Internacional del Libro, la jornada incluirá la lectura pública de 'El Quijote' a las 11,00 horas en el Palacio Riquelme, así como sesiones de narración oral con 'Will el Cuentacuentos' a las 10,30 y 12,00 horas en la Sala Compañía, concertadas con centros educativos.

Este día también habrá un club de lectura de la Sociedad Sherlock Holmes a las 19,00 horas en la librería Laberinto; la entrega del premio 'El libro de tu vida', del Ateneo Siglo XXI en el Palacio de Villapanés; y en el Ateneo de Jerez la propuesta 'Dona un libro a la biblioteca del Ateneo de Jerez y danos tus razones', seguida de una mesa redonda bajo el título 'Las bibliotecas públicas de Jerez. Pasado, presente y futuro'.

lecturas musicalizadas

El tramo final del ciclo propone el viernes 24 de abril a las 18,00 horas un homenaje al libro, en la Biblioteca Agustín Muñoz de La Granja, con lecturas musicalizadas del Club de Lectura Miguel González Muñoz y la participación de los poetas Yolanda Rosado, Alex Padina, Kinga Broda, Óscar Magadán, Elena García, Fernando Moreno, Francisco Ríos y Mercedes Gómez.

Gabriel Álvarez Adrián Otero, de 'Laberinto Libros', en la Feria del Libro de Jerez 2025

A las 19,30 horas se analizará la obra 'La Marquesita' en el Ateneo de Jerez y, a las 21,00 horas se representará la obra '3 Locos, 2 Enamorados, 1 Boda, 1 Funeral... y Ramsés', de In-Visible Teatro, en la Sala Compañía dentro del VI Ciclo Teatro IV Pared con entrada libre hasta completar aforo.

jornada de literatura y vino

El sábado 25 de abril la actividad se trasladará de 11,00 horas a 14,00 horas a la calle Larga con la Jornada de Literatura y Vino, donde librerías, editoriales, el Consejo Regulador y las bodegas Barbadillo y Fundador maridarán letras y vinos acompañados por personajes de animación. A las 13,00 horas habrá títeres de Titiritrauck. Caravana de títeres en la Alameda del Banco.

Finalmente, el domingo 26 de abril concluirá el ciclo a las 11,30 horas con una ruta literaria guiada por Juan Pedro Cosano por los escenarios de su novela, y a las 12,30 horas tendrá lugar un nuevo concierto de la Banda Municipal de Música en la Alameda del Banco.

A lo largo de los próximos días desde la Delegación Municipal de Cultura se incorporarán nuevas actividades de entidades e instituciones que se suman a la programación general, entre las que se encuentra la tradicional lectura pública de El Ratón Pérez, a las 12,00 horas, en el IES Padre Luis Coloma.