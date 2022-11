Navidad segura en Jerez: desfibriladores en los vehículos policiales

La Policía Nacional ha incorporado desde este lunes, 28 de noviembre, dos aparatos desfibriladores externos semiautomáticos DESA, que estarán instalados y disponibles en sus vehículos radio patrulla durante la campaña de Navidad en Jerez de la Frontera. Esta iniciativa se pone en marcha para mejorar la atención a la ciudadanía en un periodo en que la ciudad recibe a visitantes y turistas nacionales y extranjeros por la celebración en diciembre de sus zambombas, declaradas Bien de Interés Cultural.

En una nota, la Policía Nacional ha explicado que pone "un año más" esta campaña en colaboración con la empresa jerezana ProRescue, especializada en los servicios de socorrismo, atención sanitaria e instalación de material especializado.

FORMACIÓN DE DOCE AGENTES

Un total de 12 agentes han recibido formación por parte de esta empresa, que les ha certificado en el uso de estos desfibriladores. El año pasado fueron 15 los agentes que recibieron esta formación por lo que durante todos los servicios de mañana, tarde y noche, las 24 horas de los siete días de la semana, prestan servicio en Jerez agentes formados en el uso de esta tecnología. La Policía ha asegurado que esta formación es "primordial" en la primera atención temprana ante una parada cardiorespiratoria hasta la llegada de personal sanitario especializado.

El objetivo de la colaboración es dotar a un servicio "en primera línea de atención al ciudadano", como son los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano GAC (radio patrullas), de equipos de desfibrilación de última generación adaptados para su transporte en los vehículos radio patrulla de la Policía Nacional, para que los agentes puedan actuar "con más garantías", en caso de enfrentar una parada cardiorespiratoria con fibrilación de un ciudadano.

La empresa ProRescue, con sede en Jerez de la Frontera y especializada en la prestación de servicios sanitarios, ha cedido los aparatos de última generación "de forma libre y voluntaria, sin ningún tipo de remuneración ni contraprestación por parte de la Policía Nacional", ha explicado este Cuerpo de Seguridad.

CON INDICACIONES DE AUDIO VERBALES

En concreto, son dos aparatos desfibriladores semiautomáticos DESA que facilitan "en gran medida" su utilización, con indicaciones de audio verbales y comprensibles en cada etapa del proceso, y que podría llegar a usar llegado el caso, cualquier ciudadano sin formación previa. Cuentan con parches para personas adultas y pediátricos que, una vez colocados en el pecho de la persona presuntamente en parada, analiza las constantes del sujeto y si es o no pertinente la descarga. De esta forma, no se administrará la descarga a las personas que realmente no se encuentren en parada cardiorespiratoria o su situación aconseje otras técnicas de reanimación.

Según ha indicado la Policía, una de cada cuatro personas fallece a causa de una enfermedad cardíaca. Estas pueden afectar a cualquiera ciudadano o ciudadana, desde recién nacidos hasta ancianos y en cualquier lugar, al aire libre o en un recinto cerrado, por lo que las patologías cardíacas representan la primera causa de ingresos hospitalarios, en Europa persiste como la principal causa de muerte y su impacto en aún mayor en mujeres que en hombres.

Al patrullar en los distintos barrios y distritos de la ciudad, es habitual que los primeros servicios de emergencias en llegar al lugar de un siniestro, de un accidente o en un caso de enfermedad grave sobrevenida, sean los agentes de la Policía Nacional. Aunque no son sanitarios, aplican, llegado el caso, los conocimientos y las técnicas aprendidas, como primeros auxilios a los heridos. También se los protege en el lugar de los hechos, se traslada de inmediato el aviso al resto de servicios de emergencia y se facilita la llegada de los mismos al lugar de los hechos y llegado el caso, escoltan o abren paso a los transportes sanitarios hasta los recintos hospitalarios más cercanos o adecuados.

