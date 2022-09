El consejero sobre el alumbrado navideño: "Jamás nos hemos planteado ninguna prohibición"

"La Junta no ha dado ningún paso atrás", aseguran desde la Junta de Andalucía. Se pretende "zanjar de una vez el asunto" por el que, la presunta intención del ejecutivo autónomo con Juanma Moreno al frente de poner fecha límite para que sean inaugurados los alumbrados navideños en cada ciudad y pueblo andaluz, generó ayer la salida de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, aclarando los perjuicios que la fecha barajada del 8 de diciembre traería para una ciudad que, para entonces, ya tenía en marcha el ambicioso calendario de zambombas que dan principal contenido a la Navidad en la ciudad.

"La Junta sí es competente para regular este aspecto, y así lo avalan los informes jurídicos" asegura Ramón Fernández-Pacheco, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. "Lo que no quita, que no vamos a ejercer esa competencia y vamos a respetar la autonomía local para que sean los alcaldes los que decidan el periodo en el que instalan las luces de Navidad" señala. Añade que, de hecho, ese punto ya estaba eliminado del borrador de decreto antes de que saltara la polémica". Ello no ha obstado para que el temor se apoderara de una localidad como la jerezana que tanto se juega esos días.

De este modo, se confirma que en Jerez se inaugurará el alumbrado navideño el día 2 de diciembre, viernes, y que para entonces ya estará en marcha el nutrido y activo calendario de zambombas entre las que, la que conmemora la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) será epicentro entre cuantas se promueven desde asociaciones, peñas, hermandades, establecimientos de hostelería y otros colectivos que nutren el tejido social jerezano. "Habrá novedades", señalaba este jueves la propia alcaldesa en referencia al contenido de este alumbrado tan importante, por otra parte, para el comercio de la ciudad.

