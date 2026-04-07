Muere un experto piragüista en el Guadalete

Dos sucesos nos llevan este Martes de Pascua al Guadalete. Y uno de ellos con resultado de muerte en el caso de un hombre de 61 años de edad y una prótesis por pierna amputada que practicaba piragüismo en Puerto Jerez, junto a la barriada rural de La Corta.

Policía Local, Policía Nacional y sanitarios han localizado su cuerpo sin vida. El finado había acudido, como otros días, a practicar ese deporte cuando se recibió aviso de su desaparición. Su hermana es quien dio la voz de alarma activándose el dispositivo de búsqueda.

A las mencionadas fuerzas sde sumarían finalmente Guardia Civil, Policía Autonómica, Bomberos y Protección Civil quienes, tras dos horas de trabajos con lanchas y drones, contó finalmente con la localización por parte de una piragüista de El Puerto.

Es un viejo conocido de la empresa que explota Puerto Jerez cuyo propietario lo conocía desde hacia 37 años. Piragüista y gran nadador como era, es preciso esperar a los resultados de autopsia para conocer las causas.

Y mantenemos nuestra atención en el río Guadalete donde hace unos días tuvo lugar la operación contra el petaqueo que ahora conocemos. 43 garrafas de gasolina para abastecer narcolanchas y dos vehículos han sido intervenidos por Vigilancia Aduanera.

Esta ya en el término de El Puerto de Santa María al descubrirse, con la colaboración también de Guardia Civil y Grupo Greco de Policía Nacional, el intento de aprovisionar a dos embarcaciones neumáticas en el río por parte de una furgoneta de grandes dimensiones y un todoterreno.

Las investigaciones siguen en curso y no se descartan detenciones