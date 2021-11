DGT: la nueva regla que te obligará a cambiar de coche si vives en una ciudad de más de 50.000 habitantes

Aunque pareciera que no conseguimos la sensibilidad necesaria para frenar el cambio climático, y de hecho la Cumbre internacional recentemente celebrada no ha terminado de encontrar los compromisos gubernamentales exigibles, el mensaje cala y los pasos para reducir la emisión de contaminación, por ejemplo, no dejan de ser paulatinos aunque sugieran lentitud e insuficiencia. La situación obliga a ello aunque un presumible convencimiento personal, si se tiene, luche luego con el pragmatismo del día a día.

Es el caso de la movilidad en nuestras ciudades que, aunque consideráramos que no hay motivos para temer que el mantenimiento de nuestro vehículo de combustión deba tener los días contados, lo cierto es que hay que ir preparándose. Pese a que los nuevos modelos de gasolina o diesel van aportando medidas ecológicas cada vez más presentes en sus mecánicas, en la medida en la que los coches eléctricos ganen fiabilidad, autonomía y puntos de recarga tendremos el relevo más cerca.

LLEGA LA LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Y las fechas comienzan a echarse encima. Antes de 2023 podrían no poder circular por el centro de las ciudades los automóviles de combustión si la medida que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez sale adelante. Ello afectará a las poblaciones españolas de más de 50.000 habitantes. Si resides en alguna de las 149 que superan ese límite deberías prestar atención. El ejecutivo central se marca como fecha límite finales de 2022 para que entre en vigor esta nueva regla. Es la Ley del Cambio Climático y traerá restricciones.

El Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos acoge todo ello con el objetivo de alcanzar alguna mehora en la calidad de vida en esta ciudades grandes y medias en las que, queda claro que los vehículos más afectados serán los que más contaminen. Pudiera creerse que en un país como España con más de 8.000 municipios, 149 localidades son una minoría pero es preciso recordar que en ellas vive el 53% de la población.

MÁS DE LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES

Que más de la mitad de los españoles pudieran verse obligados a revisar su medio privado de locomoción convierte la situación en digna de ser tenida en cuenta. Los que posean coches contaminantes tendrán que ir pensando en la posibilidad de un cambio que, aunque todos pudiéramos pensar que sería a medio o largo plazo, nos queda más cerca de lo que parece. Va llegando el momento de realizarse preguntas: ¿Deberemos cambiar nuestro automóvil? ¿Hay soluciones alternativas?

No podemos olvidar que realmente será en 2040 cuando se espera sea prohibido la venta de coches de gasolina, diesel e incluso híbridos. Desde entonces todo vehículo deberá ser propulsado por energía que emite cero gramos de dióxido de carbono. Ello nos haría neutros en carbono para 2050 como aprobó la Comisión de Transición Ecológica en abril de este año. Pero ya mismo estaremos inmersos en el proceso de este cambio necesario.

QUÉ SE PIDE A LAS CIUDADES DE MÁS DE 50.000 HABITANTES

El primero objetivo de la Ley marca 2030 con un recorte de las emisiones del 23% respecto a las producidas en 1990. Se trata de un empeño que se queda corto ante lo que marca actualmente la Comisión Europea, por lo que algunos grupos insisten en elevar ese ajuste al 30%. Todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes deberán crear Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que limiten el acceso al casco urbano de los vehículos más contaminantes. Madrid Central se ha venido convirtiendo en un ejemplo de ello.

La movilidad cero emisiones de turismos particulares, el uso de la bici y otros medios de movilidad de última milla serán esenciales en los centros urbanos. Cada municipio tendrá que dotarse de planes y crear vías adecuadas para todos estos medios alternativos como las bicicletas, los patinetes eléctricos y la propia posibilidad se cuidar a los peatones, a la postre los menos contaminantes de cuantos ciudadanos ocupan la vía pública en cada una de nuestras localidades.