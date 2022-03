Los estrenos de Mercedes de Córdoba y Antonio El Pipa, epílogo del Festival de Jerez

Mercedes de Córdoba y Antonio El Pipa presentarán sendos estrenos en el epílogo del XXVI Festival de Jerez en el Teatro Villamarta. La bailaora celebra su compromiso con el arte en ‘Sí, quiero’, propuesta que pondrá en escena este viernes día 4 de marzo. El bailaor jerezano, en cambio, aborda otro tipo de celebración. Ésta no es otra que sus ‘Bodas de plata’ con compañía propia y para conmemorar este 25 aniversario cuenta con la complicidad de Manuela Carrasco -a quien profesa una gran admiración- como artista invitada. Ambos compartirán el escenario del Teatro Villamarta el sábado día 5 de marzo, poniendo fin a la programación que la muestra jerezana iniciara el 17 de febrero con el Ballet Nacional de España.

No obstante, la clausura como tal de esta 26 edición corresponderá a Estévez/Paños y Compañía que, en los Museos de la Atalaya y dentro del ciclo ‘Muy Personal’, pondrá en escena al filo de la medianoche del sábado 5 de marzo ‘La Confluencia’, un montaje donde el flamenco actual se alimenta tanto de su raíz como del arte contemporáneo. En estos dos últimos días, el certamen tiene otro punto de interés en la peculiar guitarra de Joselito Acedo que, en Sala Compañía y dentro del ciclo ‘Toca Toque’, interpretará el viernes 4 de marzo los temas de su último trabajo discográfico, ‘Triana DF’.

Con el convencimiento de que bailar es “una urgencia orgánica” y “un destino inevitable”, Mercedes de Córdoba estrena ‘Sí, quiero’ en XXVI Festival de Jerez, una propuesta en donde declara su amor por el arte y su compromiso vital hacia él. La bailaora cordobesa propone ahora un viaje liberador en el que expone los sentimientos y emociones que afloran en cualquier relación: desde la euforia, la atracción o el desvelo hasta el miedo o la incertidumbre, pasando por la euforia, la alegría o la satisfacción que produce entregarse de forma incondicional y libre a lo que se ama.





"SOLO VIVE QUIEN ARDE"

Así, arropada por la guitarra de Juan Campallo, el cante de Enrique El Extremeño, Jesús Corbacho y Pepe de Pura, la percusión de Paco Vega, las palmas de El Oruco y un cuerpo de baile de cuatro jóvenes bailaoras que le sirven de espejo, Mercedes de Córdoba decide sucumbir a la ventura de esta pasión desatada que para ella es la danza. Ello le lleva a defender una actitud vital y una estética artística que pasa por la idea de que “sólo vive quien arde”, como apunta el poema Una mujer que muestra su verdad del poeta Braulio Ortiz Poole que sirve de hilo conductor de la obra.

De esta forma, usando como sutil metáfora elementos, escenas y recursos de los tradicionales enlaces nupciales, la bailaora y coreógrafa construye un espacio propio donde dar un paso al frente y firmar definitivamente su compromiso con el flamenco que le conmueve e impulsa. En ‘Sí, quiero’ se parte de un análisis sobre el vínculo del arte con su arte, el papel que quiere o debe asumir éste en la sociedad y su relación más orgánica con el propio cuerpo. Constituye "una respuesta categórica que no admite dudas, un anacrónico juramente y un grito contundente y necesario” en el que Mercedes de Córdoba ha querido explorar nuevos territorios creativos.

“Son 25 años trabajando y peleando por construir una carrera y, la verdad, es que no me lo creo. Estoy muy feliz de cerrar el Festival y en Jerez”, señaló Antonio El Pipa, que celebra sus 25 años con compañía propia y esta onomástica la traslada al Teatro Villamarta teniendo como artista invitada a Manuela Carrasco en su último espectáculo, que lleva por título ‘Bodas de plata’. “Estoy emocionado porque voy a contar con la que ha sido mi ídolo”, confesó el bailaor jerezano. “Para mí es lo máximo porque, además, ella no suele ir como artista invitada”, añadió.

Si en ‘Así que pasen 20 años’ El Pipa se propuso recuperar coreografías anteriores, en este ‘Bodas de plata’ ha fijado su punto de atención en la gente importante que ha pasado por su compañía, a los que quiere agradecerles que le hayan acompañado “en cualquiera de las locuras que se me ocurriesen”.

