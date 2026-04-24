Juan Garrido sentencia la clave del flamenco en Jerez: "Aquí aparece un niño de la familia Sordera, por ejemplo, y hace los cantes de su bisabuelo"

El emblemático bar La Moderna de Jerez de la Frontera reúne al periodista y flamencólogo Juan Garrido y el pintor y bodeguero Fermín García Villacusa. Nuestros invitados en el nuevo 'Razones' que puedes escuchar aquí abundan en la identidad de la ciudad y les ha permitido desgranar las claves que hacen de la ciudad un lugar único, donde el flamenco, el vino y el arte se entrelazan en el día a día de sus gentes, conformando un carácter singular que es admirado en todo el mundo.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez RAZONES 23-04-26

Jerez, una cuna para el cante

Para Juan Garrido, el flamenco es más que un arte; es una "sensibilidad especial" que impregna la vida en la ciudad. El periodista defiende que la forma en que se conserva y se vive el cante en Jerez es excepcional. "Como en Jerez se sigue manteniendo el flamenco, no se mantiene en ningún sitio", ha afirmado de manera contundente, señalando que no se trata de "chovinismo", sino de una realidad que constata en su día a día.

Como en Jerez se sigue manteniendo el flamenco, no se mantiene en ningún sitio" Juan Garrido Flamencólogo

Una de las claves de esta vitalidad es la pervivencia de las sagas familiares y la tradición oral, que aseguran la transmisión del arte. "Aquí sigue habiendo un niño que pertenece a la familia Sordera que hace los cantes de su bisabuelo", ha explicado Garrido. Esta continuidad, que ya no es tan común en otros lugares como Sevilla, convierte a Jerez en "una fábrica de artistas", consolidando su posición como un referente a nivel expresivo y creativo en el mundo del flamenco.

Un arte que traspasa fronteras

El flamenco de Jerez ha cautivado al público internacional, especialmente en Japón. Garrido ha relatado cómo el arte jerezano encontró un terreno fértil en el país nipón, ya que su carácter expresivo y pasional contrastaba con la naturaleza introvertida de la cultura local. "Ellos encontraban en el flamenco una manera muy contraria a la suya, y por eso los cautivaba", ha señalado. Hoy, los artistas japoneses son protagonistas en su propio país, aunque la conexión con Jerez sigue viva a través del Festival de Jerez, que atrae a aficionados de todo el mundo.

COPE Atilano Pacheco, Juan Garrido, Fermín Villaescusa, Gabriel Álvarez y Alfonso Pacheco

El vino y la pintura, las otras almas de Jerez

El vino es otro de los pilares de la cultura jerezana y un compañero inseparable del flamenco. Según Garrido, es habitual que los artistas calienten la voz con "una copita" antes de actuar. Por su parte, Fermín García Villacusa ha ofrecido una visión única del caldo jerezano, al que ha descrito como "el vino más cariñoso que existe", un "vino del amor" capaz de unir a las personas. Según el pintor, esta faceta emocional es un potencial por explotar en su promoción.

COPE Fermín Villaescusa y Juan Garrido junto al equipo de COPE y los anfitriones de 'La Moderna'

García Villacusa, conocido por sus carteles de Semana Santa y sus cuadros, encuentra su inspiración en los rincones de Jerez. Su obra se ha centrado en inmortalizar la "cultura de patios de Jerez", algo que considera que "no existe en ninguna parte del mundo" y que, lamentablemente, "se va perdiendo". El artista ha destacado la luz, la solera y la belleza de estos espacios, cuidados durante décadas por los vecinos, como una seña de identidad única de la ciudad.