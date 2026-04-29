Jesús Rodríguez Arias desnuda el ‘corazón azul’ de la Policía Nacional en su nuevo libro

El escritor Jesús Rodríguez Arias ha presentado su nuevo libro, 'De corazón azul', una obra que se sumerge en el lado más humano de la Policía Nacional. Tras el éxito de 'De corazón verde', centrado en la Guardia Civil, Rodríguez Arias continúa su homenaje a las fuerzas de seguridad con un compendio de historias que buscan acercar la figura del agente a la ciudadanía.

Para el autor, este proyecto ha sido un viaje personal y largamente meditado, ya que su padre fue policía y falleció cuando él tenía solo seis años. "Este es libro muy temido por mí", ha confesado Rodríguez Arias, explicando que la idea de escribirlo surgió hace 35 años, pero el miedo a abordar vivencias tan personales lo había frenado hasta ahora.

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Un homenaje a la persona tras el uniforme

El libro se compone de 36 historias cortas que mezclan realidad y ficción, construidas a partir de los testimonios de policías en activo y retirados. A través de capítulos breves, el autor explora no solo la faceta profesional, sino también el impacto del trabajo en la vida familiar y personal de los agentes. El comisario jubilado Luis Rodríguez Rodríguez ha elogiado el formato, destacando que "acerca muchísimo al policía y a la persona al lector".

Entre sus páginas se encuentran relatos como el de un policía torero, un agente destinado a la unidad de caballería de Jerez de la Frontera o historias ambientadas en lugares como Ceuta y San Fernando. El último capítulo, según el autor, es el más personal de todos: "Es la explicación de todo, el sentido que yo doy al devenir de mi vida".

Jesús Rodríguez Arias con su 'De corazón azul'

La transformación de la Policía

La obra también aborda la evolución del cuerpo policial desde la antigua "policía armada" a la actual Policía Nacional. El periodista Ángel Revaliente, autor del prólogo, describe el cambio hacia una institución más cercana al ciudadano. "Actualmente es una policía amiga, una policía científica", ha señalado Revaliente.

Esta visión es compartida por el comisario Luis Rodríguez, quien ingresó en el cuerpo en 1974 y vivió la transición. Rodríguez ha afirmado que el cambio en la percepción ciudadana ha sido "indiscutiblemente para mejor", pasando de una relación basada en el temor a una de cercanía y ayuda.

Un policía frustrado

Ángel Revaliente, prologuista de la obra, ha definido al autor como "un hombre que se desnuda ante ti, que no tiene dobleces" y que tiene "los sentimientos a flor de piel". En su opinión, Rodríguez Arias es en el fondo "un policía frustrado" al que le hubiese gustado seguir los pasos de su padre, una vocación que ahora canaliza a través de la literatura.

El propio autor ha reconocido que el libro le ha permitido reencontrarse "con esa familia que quedó rota" tras la muerte de su progenitor. Gracias a esta obra, ha vuelto a conectar con la gran familia de quienes, como él, tienen el corazón azul y se rigen por un "código de honor" que su padre le transmitió.