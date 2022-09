Así llama la alcaldesa de Jerez a trabajadores y bodegueros para que eviten la huelga indefinida

Mamen Sánchez, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, lleva un tiempo siguiéndole la pista a las relaciones entre los trabajadores de las bodegas del Marco de Jerez y los empresarios de este sector de la vid. De hecho, su cuenta en Twitter ya venía haciendo asomar menciones a la necesidad de un acuerdo en medio de la situación que hoy asiste al segundo miércoles de huelga con las diferencias respecto a la subida salarial como asunto de fondo.

Mi apoyo al sector del viñedo que estos días reivindican su trabajo en la negociación del convenio de la Vid, animando a las partes a seguir negociando, que se pongan los instrumentos al alcance para que el diálogo y consenso prevalezcan y finalmente se logre un acuerdo común — Mamen Sánchez (@_MamenSanchez) September 21, 2022





Pero que ocho horas sentados en la misma mesa no generen otra cosa que la convocatoria de la huelga indefinida que ya se prevé desde el miércoles próximo hace que la regidora clame para evitarlo: "A mí me gustaría, de verdad, pedir que se retome el diálogo; la huelga indefinida no es deseable para nada ni para nadie y, por tanto, confío en que todavía se pueda llegar a un acuerdo" ha afirmado hoy. Escucha sus declaraciones al respecto.

Subraya Sánchez la propuesta ofrecida desde el Sistema Extrajudicial para la Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) y que, con aspiración de colocarse en medio de sendas posiciones establecidas, la de los sindicatos UGT y CCOO de un lado y la de la patronal Fedejerez del otro, podría ser la base del acuerdo requerido. "Los sindicatos decidieron estudiarla y valorarla con los trabajadores y yo confío que también los bodegueros la estudien y analicen", espera.

También te puede interesar:

Huelga indefinida en la vid: ése es el resultado de ocho horas de reunión sindicatos-Fedejerez

Jerez de la Frontera, en el top de las ciudades más baratas para hacer la compra

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Conoce San Miguel: ahora puedes realizar la visita mejor ilustrada a esta joya de Jerez