Humanización y empatía son las claves de ese trato cercano y personal que invita a pensar que, en el San Juan Grande de Jerez, todo el año es Navidad

La Navidad en el Hospital San Juan Grande tiene una connotación especial. Más allá del ambiente de solidaridad y alegría generalizado en cualquier centro, sus profesionales aportan un plus de cercanía en estas fechas, según explican el doctor Miguel Araujo, director médico, y el doctor Juan Carlos Durán, ambos geriatras del centro. También ellos se han sumado a nuestro programa especial 'Jerez en Navidad' realizado este miércoles desde el Palacio San Dionisio.

Ambos facultativos coinciden en que la humanización no es un añadido, sino la base de la asistencia. El doctor Durán ha reflexionado que "San Juan de Dios hace 500 años ayudó a sentar las bases". Para ellos, valores como la empatía, ponerse en el lugar del otro y el apoyo al más vulnerable son un legado del que sentirse orgullosos.

La hospitalidad como eje

A la pregunta de cuál es el secreto para que tantos pacientes elijan San Juan Grande, el director médico, Miguel Araujo, tiene una respuesta clara: "La clave es la palabra hospitalidad". Este concepto, explica, abarca desde el acogimiento y el acompañamiento hasta cubrir todas las esferas de necesidades de la persona: social, psicológica, espiritual o física.

Que tengan esperanza de que es el momento en el que Dios nace para todos nosotros, que abran sus corazones y que lo llenen de ilusión y de fuerza" Juan Carlos Durán Doctor en Geriatría en el San Juan Grande y 'Gaspar' en Jerez

De cara a estas fiestas, los deseos de los facultativos se centran en la salud, el acogimiento familiar y la paz. El doctor Durán ha querido enviar también un mensaje a quienes sufren o han perdido el ánimo: "Que tengan esperanza de que es el momento en el que Dios nace para todos nosotros, que abran sus corazones y que lo llenen de ilusión y de fuerza".