Los Hospitales de Jerez y Algeciras estudian una técnica mínimamente invasiva para el cáncer

El Servicio de Urología de los Hospitales Universitarios de Jerez de la Frontera y de Punta de Europa de Algeciras, que trabajan de forma conjunta, ha publicado un nuevo artículo científico sobre la aplicación de una nueva técnica quirúrgica mínimamente invasiva para la extirpación de los ganglios inguinales, la cual se emplea en pacientes con cierto tipo de cánceres tanto urológicos como ginecológicos y dermatológicos. La publicación ha visto la luz en la revista 'Actas urológicas españolas', que tiene factor de impacto.

El jefe de Servicio de ambos centros, el especialista Álvaro Juárez, el artículo habla de una modificación de la técnica de la linfadenectomía inguinal videoendoscópica, que facilita la realización de un procedimiento de gran complejidad, pero que tiene grandes ventajas en la recuperación de los pacientes y su incorporación a su vida habitual, tal y como ha indicado en una nota la Junta de Andalucía.

LAS COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA ABIERTA

La alternativa a esta técnica mínimamente invasiva es la cirugía abierta, que presenta un elevado número de complicaciones y una gran lentitud en la recuperación de los pacientes, de ahí que se trabaje para ofrecer este nuevo procedimiento en los casos que el paciente reúna los requisitos.

El equipo investigador que ha publicado este último artículo está formado por los profesionales de los Servicios de Urología de ambos hospitales de la provincia de Cádiz. Estos profesionales cuentan con una amplia experiencia no solo en cirugía mínimamente invasiva sino también en ensayos clínicos y publicaciones en las revistas científicas de mayor impacto internacional, como New England o The Lancet.

Los Hospitales de Jerez y Punta de Europa mantienen desde hace dos años una alianza estratégica que permite un trabajo en red para dar respuesta a las necesidades de los pacientes, ha concluido la Junta.

