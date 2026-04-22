La Guardia Civil explica sus planes en Jerez con motivo del Gran Premio de Motoclismo: 2.500 efectivos a disposición de la causa

La Guardia Civil despliega cerca de 2500 agentes, 1900 en la zona de influencia directa del evento y 600 en el resto de localidades que se ven afectadas por el mismo como Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Barca de la Florida, Chipiona, etc., los cuales velarán para que el Gran Premio de Motociclismo de Jerez se desarrolle sin incidentes, con un total de 22 capacidades operativas, que van desde ciberpatrullajes, capacidades antiterroristas, dron y antidron o vigilancia del subsuelo, entre otras. El dispositivo incluye a unos 2500 agentes, si bien hay un dispositivo especial en todo el territorio nacional, que velará para que los desplazamientos se realicen con las mayores garantías de seguridad, incrementándose especialmente en las vías de comunicación más cercanas a la provincia de Cádiz.

El dispositivo contará con 10 agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa y 2 de la Gendarmería Nacional francesa con el objetivo de facilitar la atención a ciudadanos de otras nacionalidades e identificar buenas prácticas en materia de seguridad en grandes eventos, además de delegaciones de alto nivel tanto de Senegal como de Arabia Saudí, reforzando de esta manera la cooperación policial internacional.

En el plano tecnológico, se mejora la atención al ciudadano, permitiendo éstos formular denuncias, desde dispositivos móviles o bien tablets, para delitos menores o no complejos, como hurtos leves o daños, delitos que requieran cierta urgencia en su comunicación, como la sustracción de vehículos, documentación o tarjetas bancarias, incidentes ya finalizados de escasa entidad, en los que no exista intervención urgente en curso, pudiendo atender a distancia al ciudadano e incluso a colectivos vulnerables con dificultad de desplazamiento. Igualmente se ha incorporado tecnología satelital Starlink para garantizar las comunicaciones ante posibles fallos del sistema convencional.

Se trata de un dispositivo que contempla cualquier escenario y amenaza posible, desde la más remota a la más probable, aumentando efectivos y capacidades conforme se acerca el fin de semana de carreras, adelantándolo su inicio este lunes día 20 de abril con unidades de seguridad ciudadana y desde el miércoles 22 de abril con personal de la Agrupación de Tráfico, permitiendo adaptarse a las necesidades y circunstancias que puedan surgir en un evento de tal magnitud, siendo el Centro de Coordinación, CECOR el corazón y cerebro de toda esta maquinaria. Para mejorar las capacidades de reacción y coordinación entre todos los actores implicados en el dispositivo, el próximo viernes se desarrollará un simulacro de amenaza, que permitirá evaluar las capacidades de todos los intervinientes.

El abanico de 22 capacidades de la Guardia Civil incluye la presencia de drones y antidrones, sistemas de identificación de drones, helicópteros, caballería especializada en orden público y control de masas, motocicletas todo-terreno, furgonetas dotadas de RX, detectores de metales, tanto fijos como portátiles, sistemas de bolardos anti-kamikaze, unidades especializadas en la neutralización inmediata de acciones terroristas, unidades de subsuelo, canes detectores de explosivos y equipos TEDAX, entre otros, sin olvidar a la inestimable presencia de los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico, que van a trabajar de manera incansable para garantizar la movilidad y la seguridad vial, mediante la presencia constante en las distintas vías y accesos, previniendo accidentes y realizando pruebas de detección de alcohol y drogas de manera intensa en toda la zona de influencia.

De igual forma, se ha establecido, como en años anteriores, una reserva del espacio aéreo, mediante la emisión de un boletín NOTAM, que prohíbe el vuelo no autorizado de aeronaves en el ámbito de afectación del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, para lo cual se cuenta con la presencia de un controlador aéreo que trabaja junto al Equipo PEGASO, quienes constituyen la policía aérea en la zona.

Como en años anteriores, entre los accesos al Circuito entre las puertas 1 y 2, se ha instalado la oficina de denuncias, que estará activa las 24 horas, y donde se integra uno de los puntos violeta, espacio seguro, físico o virtual, diseñado para atender, informar y ayudar a víctimas de violencia machista o acoso sexual, compuesto por mujeres pertenecientes a la Guardia Civil y especialistas en la materia.

Para dar un mejor servicio al ciudadano, se ha implementado la app ALERTCOPS, de la Secretaría de Estado de Seguridad, con un evento exclusivo para el Gran Premio, que permitirá a los usuarios recibir y emitir avisos geolocalizados, alertarles de incidencias y que ellos informen de ellas, además de poder beneficiarse del modo guardián de la App.

Por todo ello no lo dudes, el próximo fin de semana de abril ven a la fiesta de las motos por excelencia, sigue las indicaciones de nuestros agentes, estamos ahí por tu seguridad, diviértete con cabeza y disfruta del ambiente.