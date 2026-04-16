Guadalcacín pone sobre la mesa su futuro en vivienda, transporte y competencias

El futuro de Guadalcacín y los servicios que reciben sus vecinos han centrado la entrevista en COPE Provincia de Cádiz con el alcalde de la entidad local, Salvador Ruiz García, sobre la mesa se han puesto diversos asuntos clave que marcan la actualidad y el porvenir de la pedanía jerezana.

Vivienda, transporte y vivero de empresas, tres prioridades

Uno de los principales temas tratados ha sido la necesidad de abordar la situación de la vivienda en la zona, una preocupación creciente para los residentes, el alcalde ha anunciado que en breve una empresa promotora que ha adquirido unos terrenos en Guadalcacín comenzará una promoción de viviendas que vendrá a aliviar la demanda existente. De igual manera, se ha analizado el funcionamiento del servicio de autobuses, un elemento fundamental para la conexión y movilidad con Jerez de la Frontera, donde ya se ha conseguida aumentar la frecuencia de autobuses para facilitar así a los vecinos una mejor movilidad.

Por otro lado Ruiz habla del vivero de empresas que pronto comenzará a funcionar, después de la reconversión del mercado de abastos en oficinas para aquellas personas y empresas que solicitaban un espacio de coworking y donde poder desarrollar su actividad.

Relación con el Ayuntamiento de Jerez

La conversación también ha girado en torno a las competencias y la relación con el Ayuntamiento de Jerez. Definir el marco de actuación y las responsabilidades de cada administración es un aspecto crucial para el buen funcionamiento de la entidad local. El alcalde destaca la buena sintonía y que se sigue trabando para definir una hoja de ruta clara y de trabajo conjunto.

Las Carreras de Tractores y citas gastronómicas

Finalmente, se ha puesto en valor uno de los eventos más singulares y populares de Guadalcacín, las Carreras de tractores. La celebración del GuadaMotor Fest será del 1 al 3 de mayo con entrada libre y gratuita. Se trata del evento del motor más importante de la zona rural de la provincia de Cádiz y único en Europa. Más de 10.000 personas vivieron las Carreras de Tractores de Guadalcacín 2025. Por otro lado y siempre en los grandes eventos del pueblo está la gastronomía que en los últimos años sigue ofreciendo una gran calidad en servicio y propuestas como la feria de la tapa