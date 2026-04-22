Froilán Solís, candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez: "Ser más eclesiales nos hace mucho más interesantes"

El candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez, Froilán Solís Merino, presenta las líneas maestras de su proyecto, marcadas por el objetivo de "escuchar, dialogar y trabajar con voluntad de sumar" y al que, además, advertimos un innegable carácter eclesial así como un enfoque centrado en la gestión. Ha estado en 'Carrera Oficial' y, con él, abrimos la batería de tres entrevistas para conocer a todos los aspirantes sometidos a las elecciones del próximo 8 de julio.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 22-04-26

Doy este paso con la intención de poner mi experiencia al servicio de nuestras hermandades y de nuestra Iglesia diocesana" Froilán Solis Merino Candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez

Escucha aquí al que fuera hermano mayor de Jesús Nazareno quien subraya que su objetivo principal es "gestionar, ayudar, colaborar y, sobre todo, representar a las hermandades". Para ello, propone trabajar "de la mano de nuestra iglesia" y también con el Ayuntamiento de Jerez, al entender que la Semana Santa es un evento que involucra a toda la ciudad.

Un equipo de experiencia y juventud

Solís ha conformado un equipo que define como "muy compensado", ya que combina "gente con mucha experiencia en el consejo" con personas que han dirigido hermandades y "gente joven que está pujando, que está muy formada y que tienen mucha ilusión". Entre los nombres que le acompañan se encuentran Mercedes Aleu (Yedra) en la vicepresidencia, Blas Márquez (Perdón) como tesorero y Clara Cauqui (Nazareno y Defensión) en la secretaría.

Gabriel Álvarez El candidato Froilán Solís junto a los miembros del equipo de 'Carrera Oficial' Gabriel Álvarez y Marco Antonio Gómez

Además, completan su propuesta al Consejo de la Unión de Hermandades en calidad de consejeros Rocío del Ojo (Lanzada, Borriquita y Rocío), Alfonso Muñoz (Soledad, Rocío y Prendimiento), David Puerto (Exaltación, Sagrada Mortaja, Entrega y Rocío), Antonio Baurre (Nazareno y Candelaria), Claudia Becerra (Borriquita), José María Garrido (Santo Crucifijo), José Manuel Romano (Clemencia) y Pablo Torreglosa (Tres Caídas).

Retos de la Semana Santa

Sobre los grandes debates que rodean la Semana Mayor, como la Carrera Oficial o la incorporación de nuevas hermandades, Solís aboga por el consenso y el diálogo. Considera que la estación de penitencia en la Catedral debe tener "un mayor empaque" y "mucho más sentido", aunque reconoce que la decisión final compete al Cabildo Catedral.

Nos falta creérnoslo. La Semana Santa de Jerez está a un 'nivel champions', somos referencia en muchísimos sitios" Froilán Solís Merino Candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez

El candidato se muestra convencido del potencial de la celebración jerezana y lamenta que a veces falte autoconvicción. "Nos falta creérnoslo", ha afirmado, añadiendo que "la Semana Santa de Jerez está, como yo dije el otro día, a un nivel champions". En su opinión, las cofradías de Jerez son "referencia en muchísimos sitios" y no es necesario "mirar fuera".

Protagonismo para las Glorias y el Corpus

El proyecto de Solís también contempla una gestión específica para las hermandades de Gloria, con una persona dedicada a ellas para que "ninguna se sienta desplazada". Además, muestra una especial preocupación por la procesión del Corpus Christi, para la que pide "darle mucho más cariño y más empaque" y hacerla más atractiva para los fieles.

Froilán Solís Merino

Finalmente, Solís ha insistido en su llamada a los cofrades para una mayor implicación en sus parroquias. Defiende que ser cofrade "no es solamente sacar nuestra hermandad a la calle", sino que hay que "dar un pasito más". Preguntado sobre si esa eclesialidad resta, ha concluido de forma tajante: "Para nada, al contrario, nos hace mucho más interesante".