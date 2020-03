Escucha el quinto 'Carrera Oficial' de la Cuaresma 2020

La cera que no será encendida esta próxima Semana Santa, las flores que no lucirán en nuestros pasos, las marchas que no serán interpretadas... protagonizan este quinto programa 'Carrera Oficial' de la Cuaresma 2020 marcada por el confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus y la consecuente suspensión de las salidas procesionales de este año.

Junto a la interesante experiencia del besamanos virtual protagonizado días atrás por Nuestra Señora de la Estrella, posibilidad que nos cuenta Ignacio Virués de Segovia, cofrade y profesional del 3D, centran el contenido de este espacio, editado y presentado por Gabriel Álvarez, la preocupación en los oficios que ayudan a que las cofradías salgan cada año a nuestras calles.

Evalúan pérdidas Antonio Gallardo, de Cerería La Merced; Israel Hermosín, de Viveros Hermosín, y Jesús Jiménez, de la Agrupación Musical la Sentencia. Cierra la reflexión semanal del sacerdote Luis Piñero, vicrio de Pastoral.