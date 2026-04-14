Smart TopServices, la empresa de Jerez que rompe barreras: ya da empleo a 700 personas con discapacidad en toda España

La empresa Smart TopServices, con domicilio social en Jerez de la Frontera, se ha consolidado como un referente en la integración laboral. El pasado mes de enero de 2026 cumplió 10 años con el firme propósito de incorporar al mercado a personas con discapacidad. Actualmente, su plantilla alcanza los 700 trabajadores a nivel nacional, una cifra que la sitúa como una de las mayores empleadoras de la provincia. Conócelo todo aquí escuchando nuestro 'COPE Conecta'.

Su director, Diego Ruiz Atienza, destaca la magnitud del proyecto y lanza un guante al tejido empresarial gaditano. “He intentado buscar alguna empresa en la provincia de Cádiz con domicilio social en la provincia de Cádiz, que iguale este número de trabajadores, y no la he encontrado”, ha afirmado.

Un proyecto que fue "un paso más"

La iniciativa nació de la experiencia previa de Ruiz en otros proyectos empresariales. Tras abrir la delegación de un call center que ya funcionaba como centro especial de empleo, propuso a su socio, Víctor Romero, ampliar el foco. El objetivo era ir más allá y ofrecer servicios de outsourcing a empresas, pero siempre manteniendo el compromiso con la integración.

La empresa cliente se desentiende de cualquier labor que le pueda ocupar los recursos humanos" Diego Ruiz Atienza Smart TopServices

Un servicio completo, no una ETT

Aunque a menudo se les compara con una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), Diego Ruiz aclara que su modelo de negocio es diferente. Smart Op Services no se limita a poner a disposición a un trabajador, sino que ofrece un “servicio completo”. La compañía se encarga de toda la gestión, desde el número de personas necesarias hasta las vacaciones o la burocracia de los recursos humanos.

De esta forma, la empresa cliente puede centrarse exclusivamente en su actividad principal. "La empresa cliente se desentiende de cualquier labor que le pueda ocupar los recursos humanos y lo que se dedique es a a su actividad principal, a vender su producto", explica Ruiz.