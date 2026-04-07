Dispositivo sin precedentes para el Gran Premio de MotoGP que tendrá lugar en el Circuito de Jerez del 24 al 26 de abril

La coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía es una pieza clave en la organización del Gran Premio de MotoGP de Jerez. Ha vuelto a visualizarse en la reunión de preparación del dispositivo de este acontecimiento que tendrá lugar del 24 al 26 de abril próximos en el Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera. Seguridad y emergencias, competencias respectivas del Gobierno y la Junta, comienzan ya a darse la mano.

JUNTA Blanca Flores, subdelegada del Gobierno, y Mercedes Colombo, delegada de la Junta, tras la reunión de coordinación del Mundial de Motos

El mayor evento deportivo de Andalucía

Este gran premio es el mayor evento deportivo que se produce en Andalucía, por lo que la coordinación resulta fundamental. El objetivo principal de los planes activados es "prevenir riesgos y garantizar la atención ante cualquier emergencia que nos pueda surgir", según se ha detallado en la presentación del dispositivo. 2.700 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se preparan para actuar en Jerez y otros puntos de la Bahía, 4.000 en el conjunto de la provincia.

La Junta moviliza a unos 1.000 efectivos de 112, Protección Civil, GREA, el INFOCA, Policía Nacional adscrita a la comunidad, así como personal sanitario y de carreteras. Por segundo año consecutivo, la Agencia de Emergencia de Andalucía (AEM) lidera el dispositivo como principal agencia de emergencias de la región. Se implican cuatro ministerios del Gobierno de España: Interior, Política Territorial y Memoria Democrática, el de Transporte y Movilidad Sostenible y el de Defensa.

90.000 localidades a la venta

Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España que ha copresidido esta primera reunión con Mercedes Colombo, delegada de la Junta, dice esperar la venta de todas las 90.000 entradas disponibles. La cifra de asistentes a las pruebas y de aficionados que se mueven esos días por otras localidades, ponen de relieve "la importancia de la lealtad institucional y de la coordinación interadministrativa", desde la preparación de los dispositivos hasta la evaluación de resultados.

Circuito de Jerez Salida de una carrera en el Gran Premio de España

También han subrayado "el comportamiento responsable" de los asistentes en 2025, algo que "cabe esperar para este año y así lograr que la fiesta de las motos se confirme como un evento tranquilo en el que, pese al alto número de participantes, la gente acude a disfrutar en un ambiente seguro". Asimismo, ha agradecido de antemano "la implicación y el esfuerzo" de los agentes y los técnicos para coordinar todos los aspectos de la organización para prevenir cualquier tipo de incidencia.

cooperación internacional

Una de las novedades del dispositivo es el incremento de la cooperación internacional, con presencia operativa e institucional mediante delegaciones extranjeras. Para ello, se contará con diez agentes de la Guardia Nacional Republicana portuguesa y dos de la Gendarmería francesa, además de una representación de Senegal, lo que facilita la atención a ciudadanos internacionales y refuerza la cooperación policial.

En torno a 1.900 agentes de la Guardia Civil realizarán tareas relacionadas con el dispositivo, 288 de los cuales forman parte de la Agrupación de Tráfico, con aproximadamente 102 en las inmediaciones del Circuito de Jerez. Se dispondrá de un helicóptero para vigilancia aérea, drones y sistemas anti drones para el control del espacio aéreo, unidades motorizadas y montadas (caballos), así como perros especializados en detección.

ciber patrullaje y tecnología satelital

Se intensifica el ciber patrullaje con análisis de redes sociales y páginas web para detectar reventa de entradas y otros ilícitos identificando y bloqueando perfiles implicados, así como adoptando medidas para mitigar estafas. Igualmente, se ha previsto el uso de tecnología satelital (Starlink) para asegurar comunicaciones ante posibles fallos del sistema convencional, y se han introducido mejoras en la atención al ciudadano, que podrán formular denuncias mediante dispositivos móviles.

Por su parte, la Policía Nacional empleará a más de 835 agentes y se coordinará con las policías locales de Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar para atender la presencia de aficionados en los cascos urbanos de las ciudades, algunas de cuyas calles serán abiertas parcial y temporalmente a la presencia de moteros con criterios de flexibilización, para beneficiar al comercio local, y control, para evitar molestias a los vecinos.