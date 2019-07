Diputada de Empleo de la Diputación de Cádiz: “Debemos lograr que el empleo que ahora se crea sea de calidad”

Una arcense de pro, Secretaria General del Partido Socialista en Arcos de la Frontera desde 2017, concejal de su ayuntamiento y de nuevo, una legislatura más, formando parte del equipo de gobierno de la Diputación de Cádiz.

Hablamos acerca de lo que supone para Ana Carrera, que Irene García haya vuelto a contar con ella para su equipo de Gobierno y le preguntamos por su experiencia en los años de gobierno en la Diputación durante la pasada legislatura, por eso le planteamos, qué queda de la Ana Carrera que llegó a la Diputación en 2015.

El Área de Empleo no es cualquier cosa dentro de una Diputación como la nuestra y ella tiene en su mano, responsabilidades como: Fomento del Empleo, El Instituto de Desarrollo Tecnológico, los tan traídos y llevados fondos ITI, los Fondos Europeos o los Fondos Feder que son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia. Algo que no es fácil de gestionar, como no debe serlo, recibir un aluvión de solicitudes y argumentar la necesidad de ayudas.

Antes de terminar, también le preguntamos por, cómo se plantea estos 4 años de trabajo en la Diputación de Cádiz.

Entrevista completa que les invitamos a escuchar.