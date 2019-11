El cupón de la ONCE contra la violencia de género reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Jerez

El sorteo de la ONCE dedicado este lunes a concienciar a la sociedad en la lucha contra la violencia a la mujer ha dejado una parte de su premio en la calle Corredera de Jerez de la Frontera (Cádiz), con la venta de diez cupones premiados.

En una nota, la ONCE ha explicado que el vendedor ha sido Bartolomé Ramón López, que lleva desde el año 2000 en la organización, y ha vendido los cupones en la calle Corredera, 27, a las puertas de los autobuses urbanos, en pleno centro de Jerez. "Me he alegrado mucho porque es gente a la que le hace mucha falta", ha afirmado el vendedor.

El sorteo del lunes estaba dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y ha repartido el resto de premios en Castilla La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.