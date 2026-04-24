La crucecita en la declaración IRPF: sostener una Iglesia que está al servicio de todos

El programa 'El Espejo de la Iglesia de Asidonia-Jerez' pone el foco en la realidad que vive hoy nuestra sociedad, marcada por la polarización, el enfrentamiento y la pérdida de referencias que nacen de la fe cristiana.

En un contexto donde cada vez es más frecuente dividirse en bandos y dejar de ver al otro como una persona, el espacio propone una reflexión clara: el ser humano no está llamado a imponerse, sino a amar. Una llamada que cobra especial sentido cuando el corazón corre el riesgo de endurecerse y perder la capacidad de mirar con misericordia.

Desde esta perspectiva, El Espejo presenta la misión de la Iglesia como una respuesta concreta a esta situación. Una misión que se hace visible en distintos ámbitos: desde la vida parroquial hasta la acción de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, pasando por el cuidado del patrimonio, la educación o el acompañamiento a quienes más lo necesitan, especialmente en situaciones de soledad o vulnerabilidad.

Siguiendo este motivo, el programa aborda la importancia de la corresponsabilidad de todos los fieles para sostener esta labor. Una colaboración que puede expresarse a través del tiempo, el servicio y también del apoyo económico.

Para profundizar en esta realidad, el espacio entrevista a Luis Piñero Carrasco, vicario episcopal para la Evangelización y director de la Oficina de Sostenimiento de la Diócesis, quien explica cómo los fieles pueden implicarse en esta misión a través de la campaña de la renta, destacando que un gesto sencillo puede tener un impacto directo en la vida de muchas personas.

Como es habitual, el programa se inicia con el espacio dedicado a Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, reflejando la acción concreta de la Iglesia ante las distintas formas de pobreza.