Cristo Resucitado completa, con su nueva imagen y nazarenos sin antifaz, una Semana Santa en la que nada ha impedido todas sus cofradías en calle

Jerez alcanza la Pascua con el gozo de la celebración y con el de haberse podido vivir todos y cada uno de los misterio de la Pasión que nos traen hasta aquí. El buen tiempo lo ha permitido y, salvo la confusión generada por la amenaza de falso coche bomba en el aparcamiento subterráneo de Arenal el Miércoles Santo, sin incidentes dignos de mención.

Así se llegó a un Domingo de Resurrección de estreno en la calle de la nueva imagen en base a la obra que para ese misterio dejó Ortega Bru y con la que de un cortejo que mantuvo túnica y capa pero abandonó antifaz para visibilizar mejor las glorias de la Pascua. Desde San Miguel este año, el Resucitado contó con el acompañamiento del obispo diocesano.

00:00 Volumen Cerrar Gabriel Álvarez Cristo Resucitado en la Plaza de la Asunción

Monseñor Rico se había reservado para este día la publicación del decreto que adelanta cuanto la nueva normativa plantea para la renovación de la permanente de la Unión de Hermandades, en vísperas de apertura del correspondiente proceso. Cuatro años de mandato y la posibilidad para el presidente de no haber sido hermano mayor son algunos detalles.

Las hermandades hacen ya lo que en el argot se conoce como desarma de pasos. Y en clave de balance nos espera nuestro espacio 'Carrera Oficial'. Lo grabaremos pasado mañana miércoles y ese día estará a tu disposición en el slider de pódcasts de cope.es. No te lo pierdas y recuerda que este tiempo quincenal se mantiene durante todo el año.

Hoy, además, es día de desmontaje de las exposiciones culturales de carácter cofradiero acogidas en Los Claustros de Santo durante toda la Cuaresma y Semana Santa. Entre ellas, los 48 cuadros pintados por el artista Fernando Quirós en la iniciativa 'Coloreando vidas' con cuyos beneficios se pretende humanizar la zona de oncología del Hospital de Jerez.

El gozo de la Pascua nos alienta en este lunes en que ya pasó todo. ¿O es mejor decir que es ahora cuando empieza todo? Las cofradías ya mismo estarán en marcha preparando con mimo la Semana Santa 2027 para la que, dadas las circunstancias, deseamos que se mantengan los brillos de esta, bonancible meteorología inclusive?