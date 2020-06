Cerca de 100.000 gaditanos se podrán beneficiar del Ingreso Mínimo Vital

Alfonso Moscoso es senador socialista por la provincia de Cádiz y alcalde de Villaluenga del Rosario. El político habla en COPE del Ingreso Mínimo Vital que ya se puede solicitar en la provincia de Cádiz.

"Desde este pasado lunes ya se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital todas aquellas personas que estén en una situación vulnerable. Aunque se solicite desde el día 15 junio los efectos van a tener carácter retroactivo. Esto va a permitir la libertad y el progreso de muchas familias gaditanas, es un nuevo derecho que genera igualdad e inclusión social".

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una renta básica es una prestación no contributiva que corre a cargo de la Seguridad Social. En España hay 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y casi 600.000 que no tienen ningún tipo de ingreso, según la Encuesta de Población Activa. Por lo que, la renta mínima vital está destinada a las familias más vulnerables que no dispongan de recursos.

Esta renta garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso.

¿Quíen puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

El Gobierno ha establecido la "renta garantizada" para todas las personas que cumplan estos requisitos:

Tener entre 23 y 65 años (o 18 años si hay menores a cargo).

Acreditar residencia legal y efectiva en España de forma ininterrumpida durante al menos un año antes de la solicitud.

Haber vivido independientemente al menos un año en el caso de familias y tres años en el caso de personas solas.

En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos un año antes de la solicitud.

Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.

Estar inscritos como demandantes de empleo.

Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite.