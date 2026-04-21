Cayetano Gómez, director del Circuito de Jerez Ángel Nieto

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto se ha consolidado como una de las instalaciones más rentables para la provincia de Cádiz, aunque su verdadero impacto económico es aún un gran desconocido para el público general. Así lo explica su director gerente, Cayetano Gómez, quien subraya que la actividad del trazado va mucho más allá del popular Gran Premio de Motociclismo. Según Gómez, la mayoría de la gente no es consciente de que el circuito tiene “aproximadamente unos 320 días de actividad”, lo que genera un goteo constante de riqueza en la zona.

Un motor económico constante

Cada día de actividad atrae a equipos y aficionados con alto poder adquisitivo que se alojan en hoteles, visitan restaurantes y compran en comercios locales. Gómez, que ha visitado numerosos trazados, asegura no haber visto nada parecido en otros lugares. “Yo que viajo por todos los circuitos en Europa, incluyendo los circuitos españoles, como pueden ser Barcelona o Valencia o Aragón, no he visto ningún circuito en Europa que tenga tanto impacto económico sobre el entorno”. Pone como ejemplo el Red Bull Ring en Austria o el de Assen en Holanda, donde la celebración de grandes premios apenas se percibe en las ciudades cercanas.

No he visto ningún circuito en Europa que tenga tanto impacto económico sobre el entorno" Cayetano Gómez Director del Circuito de Jerez

El director gerente compara esta actividad diaria con un “turismo de congreso” constante que sostiene la economía local durante todo el año, permitiendo que muchos hoteles cubran sus costes y no cierren en temporada baja, asegurando “un 40% de ocupación todo el año”. Un ejemplo de esta importancia fue la pandemia, cuando el circuito no cerró en ningún momento. “Hubo cuatro hoteles en Jerez que no cerraron durante la pandemia” gracias a que acogían a los equipos que seguían trabajando en la pista, como Yamaha, Ducati o Aprilia.

La mejor afición del mundo

Para Cayetano Gómez, la clave del éxito reside en que el de Jerez es “el mejor circuito del mundo” porque está apoyado “en la mejor afición del mundo”. Esta afirmación no es solo una opinión personal, sino el sentir general que recoge en sus viajes por otros campeonatos. Relata cómo un miembro de un equipo italiano se le acercó en Barcelona para decírselo: “Oye, sois el mejor circuito del mundo, tenéis la mejor afición”.

Lo que diferencia a la afición de Jerez, explica, es que no es localista, sino un “conglomerado de alemanes, ingleses, austríacos, belgas” que se unen en las gradas. “Todos se animan como si fuera una sola afición, todos aplauden como si fueran una afición y todos disfrutan entre ellos”, le comentó el italiano. A este ambiente se suma la perfecta integración del circuito con su entorno: una ciudad acogedora, un aeropuerto cercano y las playas de Cádiz a poca distancia.

Un futuro que atrae y fideliza

El futuro del circuito parece estar más que asegurado, ya que, según su director, “tenemos ya todo el año que viene alquilado”. Esta previsibilidad da una gran seguridad a hoteles y restaurantes de la zona. Además, el atractivo de la provincia es tal que muchos profesionales del motor que la visitan por trabajo acaban comprándose una casa. “Todos estos visitantes que en principio vienen por su amor al deporte motor, conocen esto, y aparecen luego en verano ya sin el casco y sin la moto, pero con la familia, porque han conocido lo que es el paraíso”.