Vuelve la San Silvestre de Jerez, la única de la provincia que se celebra el 31 de diciembre

La XI San Silvestre 'Maratón Jerez' volverá a celebrarse el próximo 31 de diciembre en la ciudad, tras ser suspendida en años anteriores por la llegada de la pandemia. Esta carrera es la más numerosa en cuanto a participantes en la provincia de Cádiz y la única que se celebra el mismo día de Fin de Año.

Organizada por la A.D. Maratón Jerez con la colaboración de la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, la carrera, de carácter no competitiva, comenzará a las 17,00 horas y siguiendo la tradición llegará hasta el centro histórico para acabar en la Pradera Laura Delgado 'Bimba', del Complejo Deportivo Chapín, ha señalado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Siguiendo el modelo de las ediciones anteriores, los participantes podrán participar disfrazados, dando el tono habitual de ambiente navideño a esta última carrera del año, "que enfocamos de manera distendida, festiva y, por supuesto, no competitiva y de cinco kilómetros", ha declarado el director técnico del evento, Antonio Martín-Bejarano. La inscripción es gratuita y no es necesario hacerla previamente, aunque se ha invitado a los participantes a donar "al menos" un kilo de alimentos no perecederos, que será destinado a la ONG Voluntarios por Otro Mundo.

14/12/2022 Cartel de la San Silvestre de Jerez de la Frontera





La salida será a las 17,00 horas desde el Estadio Chapín y la meta será en la parte norte de la Pradera. La carrera, al no ser competitiva, tendrá paradas cada kilómetro para reagrupar a los corredores, estimándose el ritmo por kilómetro entre 9,30 minutos y los diez minutos, para que en una hora aproximadamente el grupo de corredores alcance agrupado la meta.

Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a los participantes para que no arrojen en el interior del estadio productos de fiesta en spray ni similares para evitar daños a las nuevas pistas azules del Estadio Municipal de Chapín, donde estará la línea de salida.

También se prohibirá el acceso de patinetes, bicicletas y mascotas al tartán, pudiendo éstos incorporarse a la carrera una vez los corredores salgan del estadio por la puerta maratón. No obstante, sí pueden entrar a la pista del Estadio Chapín los carritos de bebé.

También te puede interesar:

Grazalema acumula 586 litros de agua en diciembre

Éstos son los daños del temporal en Jerez: el Ayuntamiento comienza a evaluarlos

Los embalses de Cádiz empiezan a notarlo: más de 32 hectómetros cúbicos en una semana

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado