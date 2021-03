La candidatura de Jerez a Capital Europea iza su bandera

La aspiración de Jerez de la Frontera de ser Capital Europea de la cultura en 2031 ondea ya desde el mástil de uno de los mayores referentes que en este terreno tiene la ciudad: la Universidad de Cádiz (UCA) en cuyo Campus de la Asunción se apoyará el Ayuntamiento, institución empeñada en este logro que, sin embargo, está sabiendo rodearse de apoyos de entidades y particulares de la cultura así como de municipios de la provincia que pretenden encontrar también beneficios fruto de las correspondientes sinergias previsibles.

El proceso de selección no comenzará has 2025, como ya dejó claro el Gobierno central. Y, aunque aún faltan diez años para la celebración del conjunto de acontecimientos que la designación traería aparejados, son ya más de dos los que vienen desplegando los primeros pasos. Así, se han verificado contactos con las ciudades europeas que ya han ostentado este título y con otras de la zona que ya han declarado su predisposición. Es el caso de Cádiz, que por su parte aspira a ser sede del X Congreso de la Lengua Española.

El logo elegido para aglutinar todos estos esfuerzos hace ya tiempo que fue presentado y se ha convertido en banderín de enganche de cuantos reman a favor de esta posibilidad. De hecho, hay mucho por hacer. Máxime si se tiene en cuanta que tiene duro rival con el mismo objetivo para el mencionado año 2031: Granada aspira también a ello y lleva esfuerzo adelantado toda vez que comenzó a trabajar por ello tres o cuatro años antes. Jerez no se preocupa por ello sino que siga buscando fortalezas para sus opciones.

Las instituciones supramunicipales no terminan de pronunciarse respecto al posible apoyo. Salvo la Diputación Provincia. Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, dada la competencia de sendas ciudades, se mojan de modo claro. La estrategia jerezana se mantiene con todo. No en balde la solidez de la candidatura no ha de tenerse llegado 2031 sino que cuatro años antes, cuando sea designada oficialmente la sede en 1927 (en que podría ser recogido el testigo en Coimbra, candidata para ese año), ya habría de ofrecerse garantías.

