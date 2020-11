La alcaldesa de Jerez se compromete a reunir a empresarios y sindicatos ante el cierre a las 18 horas

La alcaldesa, Mamen Sánchez, pide a la ciudadanía que cumpla con todas las medidas establecidas por la Junta de Andalucía, publicadas en el BOJA extraordinario número 77 y que han entrado en vigor este martes, a raíz de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en Andalucía. En este sentido, la regidora ha recordado que “la situación es complicada, ya que nuestra área sanitaria ya está por encima de los 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Por eso es importante la máxima precaución y protección, porque los servicios sanitarios y asistenciales están muy saturados”.

En relación a los sectores más afectados por las nuevas medidas, sobre todo por el cierre a partir de las 18 horas de todos aquellos establecimientos que no prestan un servicio considerado esencial, Mamen Sánchez ha mostrado “su apoyo y comprensión” y ha avanzado que “en estos días comenzará una ronda de encuentros con empresarios y sindicatos de estos sectores para analizar la situación”.

Asimismo, y en relación a los servicios sociales, “desde el Ayuntamiento vamos a reforzar el dinero destinado a ayudas de cara al mes de diciembre, vamos a incrementar toda la ayuda desde el centro operativo del banco de alimentos y también estamos trabajando en un paquete de inversiones para generar dinamismo económico, que creará empresas y empleo”, ha explicado la alcaldesa.

Por otro lado, Mamen Sánchez ha pedido al Gobierno central que “continúe apostando por los ERTE en las empresas que lo soliciten, para que esos trabajadores no se vean afectados por el desempleo, y le pedimos que continúe ayudando a los autónomos”.

En lo que a la Administración autonómica se refiere, la alcaldesa ha sugerido que “el dinero destinado al bono turístico sea destinado a ayudas directas al sector que más lo vaya necesitando en cada momento, ya que ahora mismo no podemos viajar y no tiene sentido que esa partida no se destine a otro fin”.

Por lo que se refiere a los colegios, delegado de Educación Juan Antonio Cabello ha explicado que pese a que las labores de desinfección de los centros educativos corresponda a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, “nosotros, por responsabilidad, vamos a seguir manteniendo este dispositivo, aunque a posteriori no descartamos que tengamos que recurrir a algún tipo de contencioso para que ellos se hagan cargo de la financiación de estos trabajos".