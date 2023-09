Historia de un autónomo: inestabilidad financiera, morosidad, cargas impositivas y burocráticas...

Acababa de terminar la mili cuando ya alcanzaba un empleo por cuenta ajena en aquello que había estudiado. Graduado social con 58 años de edad en estos momentos, hace más de 25 que dejó aquel despacho para abrir el suyo propio y enfrentarse a una realidad con sus luces y sus sombras. Es jerezano se llama Juan José Álvarez y no repara en detalles a la hora de dar cuenta de qué significa exactamente lo que miles de gaditanos sufren a diario. Escucha aquí su testimonio. No te pierdas sus explicaciones.

66.403 autónomos hay en la provincia de Cádiz. Son datos de agosto que apuntaban para Andalucía un total de 567.954. Asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que el marco es amable para alguna animación que permita, al menos, el autoempleo. Pero no es oro todo lo que reluce. No tener más jefe que uno mismo, la independencia que aporta en el día a día, no parece ser garantía de felicidad profesional. Por ello damos a conocer cuanto, en la otra bandeja de la balanza, hay que colocar.

La burocracia ante la Seguridad Social por ejemplo, impuestos como el IVA o el IRPF, la incertidumbre financiera, la morosidad de los clientes que hay que soportar no pocas veces... Todo ello alguna cosa más indica nuestro sufrido autónomo, un hombre curtido en su profesión que además ha podido, con todas sus cargas, permitirse a una empleada. Se dice comúnmente que los autónomos tienen prohibido enfermar y que en ellos tenemos la capa de población con mejor salud, aunque sólo sea por obligación.

"¿Las dificultades que tenemos? Pues básicamente, y en primer lugar, la financiación. Créditos, préstamos, pólizas con la banca son complejos porque uno tiene que acreditar un volumen de ingresos que cuando se comienza es difícil de acreditar o tener algún patrimonio inmobiliario que te permita garantizar el reembolso", asegura. "Uno se maneja en unas incertidumbres muy grandes, con dificultades de liquidez, muchas veces la estabilidad financiera no es posible, hay que pagar muchas cosas antes que cobrar", añade.

No es su caso pero también se acuerda de ellos: "Si además eres comerciante y tienes que inmovilizar recursos para contar con ciertos stocks puede no tener un duro en el bolsillo". Y para todos los autónomos, del ramo que sean están las dificultades de la gestión: "Los autónomos no tienen porque ser más que gestores de su negocio pero también están la burocrática que le exige la Administración lo que obliga a los gastos de asesores... Más gastos, porque la Administración no da herramientas fáciles".

"La incertidumbre de ser autónomo es enorme desde el el principio, durante el desarrollo de la actividad y mucho más si cabe las expectativas de bienestar social que pueda tener uno cuando llegue la hora de la jubilación, porque las cotizaciones las hemos venido realizando en la mínima expresión porque suponen otro gasto y otra carga en la cuenta de resultados del negocio", lamenta. Escucha aquí el conjunto de su análisis de una situación que llama la atención hoy de la redacción única de COPE en Andalucía. No te lo pierdas.

