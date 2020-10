Denuncian un "cementerio de árboles" en Jerez

Una visita reciente ha encendido las alarmas en la denominada Asociación de Amigos de Jerez de los Árboles. La Laguna de Torrox, uno de los parajes naturales de mayor importancia de la ciudad y enclavado prácticamente en la zona urbana, es la zona en la que un comunicado de este colectivo localiza el 'arboricidio' que denuncian. Se trata de un pulmón natural ubicado al sur de la ciudad, en las cercanías de la Sierra de San Cristóbal con urbanizaciones construidas alrededor del paseo perimetral de este parque que circunvala a uno de los mayores humedales recuperados en los últimos 20 años.

El mencionado espacio verde es común punto de encuentro de corredores, ciclistas, paseantes de perros, caminantes... de muchos jerezanos que suelen disfrutar de su ancho carril, "ahora desgraciadamente asfaltado, aunque se haya 'disfrazado' de un color rojo y que cubre la mitad exacta de su recorrido, algo más de 2.000 metros, ahora señalados sobre su pista asfáltica" explican los miembros de este colectivo naturalista.

La visita realizada por el grupo tenía como objetivo comprobar el estado en que se hallaba la arboleda plantada por la delegación de Medio Ambiente a lo largo de los últimos cuatro años. "Totalmente catastrófica", así evalúan su estado "ya que se han perdido la casi totalidad de los plantones, cientos de ellos de buen calibre, que se encuentran secos, hasta el punto que podíamos denominar a la pradera de esta laguna como 'La Arboleda Perdida', en recuerdo de Rafael Alberti y de José Saramago, que tanto amaba a los árboles". Insisten en que "actualmente, la mayoría de los árboles allí plantados están marchitos, doblados, sin tutores y totalmente perdidos".

El comunicado de la Asociación de Amigos de Jerez de los Árboles describe la situación de estos ejemplares "casi todos abandonados a su suerte en medio de una 'pradera' sin vegetación e igualmente necesitada de un riego abundante". Y reflexionan: "Llenar de árboles y al tuntún un espacio cómo este, sin un estudio previo y profesional de las especies adaptables al terreno y luego abandonarlos a su suerte, sin ningún tipo de riego y cuidado alguno y encima rodearlos de una capa de asfalto que recalienta la temperatura, no es una política medioambiental ni deseable, ni adecuada".

El criterio por el que aboga la Asociación de Amigos de Jerez de los Árboles es siempre "llevar a cabo un estudio previo de idoneidad de especies para cada calle, para cada parque o plaza de la ciudad y otro posterior y obligado para su conservación y mantenimiento perfecto". La arboleda a la que se refiere el colectivo está compuesta por tipuanas plantadas en febrero de este año y otros elevados en ese terreno con anterioridad.

Con todo, conviene recordar que el gobierno local jerezano ha venido activando en los últimos tiempos hasta cinco campañas de plantación. La última de ellas, aprobada en diciembre de 2019, contemplaba la plantación de 650 unidades de especies no agresivas con el acerado y su entorno natural, "de manera que, a la finalización de este quinta campaña en abril, Jerez habrá ganado 4.200 nuevos árboles desde que impulsamos estas campañas en 2015", subrayaba entonces el concejal José Antonio Díaz. Luego llegaría la pandemia, el confinamiento, la nueva normalidad y la segunda ola que no han ayudado precisamente a cumplir los objetivos propuestos pero que, para la asociación, no son excusa.