Después de un emocionado y sentido minuto de silencio en honor a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate, Miguel Ángel González y David Pérez, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, acompañada por el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado la nueva y moderna Jefatura de la Policía Local, que previamente ha sido bendecida por el Obispo de Asidonia-Jerez, Monseñor José Rico Pavés.

Además del equipo de Gobierno al completo, representantes de grupos políticos presentes en la Corporación Municipal, y plantilla de agentes locales, encabezada por el Jefe del Cuerpo, Manuel Benítez, han asistido a este “ histórico acto, que se escribirá en el libro de oro de la ciudad”, según la regidora jerezana, la presidenta de Diputación, Almudena Martínez, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la secretaria general de Interior de la Junta, Lourdes Fuster, o la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores. También ha asistido una amplia representación de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, así como de distintos colectivos y asociaciones locales.

Maria José García-Pelayo se ha dirigido en primer lugar a los representantes de la Guardia Civil, presentes en el acto, para decirles que los dos agentes cruelmente asesinados no serán nunca olvidados y ha brindado su apoyo a todos los cuerpos de seguridad, al mismo tiempo que ha señalado que “alzo mi voz y reclamo más medios porque la seguridad de los cuerpos es la seguridad de todos. No podemos tener una ciudad segura si los agentes no pueden prestar sus servicios con seguridad”.

Igualmente, la alcaldesa ha reclamado que nuestra provincia “tenga por fin el reconocimiento de la especial singularidad que permita que tengamos los efectivos y medios suficientes, así como que los agentes trabajen con las condiciones laborales y salariales adecuadas, que les permitan afrontar el reto de

la seguridad. Estamos en una provincia con una ubicación privilegiada, pero que también es puerta de determinadas cuestiones, que tenemos que poner sobre la mesa, como son las mafias organizadas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas y de nada sirve ocultarlo. Yo asumo mi responsabilidad con alcaldesa ante este reto que tenemos que afrontar de cara”.

También ha querido poner en valor el trabajo realizado por todos los equipos de Gobierno que han liderado y luchado para conseguir las dependencias de la Jefatura Local inauguradas, así como para el teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz y el delegado de Seguridad, José Ignacio Martínez por desbloquear “en tan solo ocho meses un complejo proceso administrativo y así poder inaugurar una nueva Jefatura que se pone a disposición de la ciudadanía y la plantilla de Policía Local”.

Respecto a la plantilla, la alcaldesa ha anunciado que “estamos trabajando seriamente, y de la mano de los sindicatos policiales, para incrementarla y dar respuestas a las demandas que se nos han trasladado y que, evidentemente, hace falta”. Así, ha adelantado que, a mediados del mes de marzo, se incorporarán a la plantilla de agentes jerezanos, 16 personas más que están terminando su formación. “También sacaremos seis plazas concurso para comisiones de servicios, actualmente hay tres y tendremos seis más, así como la convocatoria acumulada de 47 nuevas plazas para efectivos locales, correspondientes a los años 21, 22 y 23. En definitiva, las previsiones son que se incorporen a la plantilla de la Policía Local 74 nuevos efectivos”.

Otras nuevas incorporaciones anunciadas por la regidora han sido la adjudicación de dos nuevos vehículos destinados a servicios en la zona rural y otro para atestados.

Por último, después de agradecer la presencia y el trabajo por y para la ciudad llevada a cabo por el consejero de Interior, Antonio Sanz, ha concluido sus palabras asegurando que “la seguridad es una prioridad, antes y ahora como alcaldesa”, y se ha comprometido “a seguir trabajando intensamente para que sea una realidad”.

El consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha agradecido la gran labor que llevan a cabo los Cuerpos de Seguridad por Andalucía y España y ha felicitado al equipo de Gobierno por realizar un tremendo trabajo para conseguir inaugurar las nuevas dependencias.

Antonio Sanz ha manifestado que “la Policía Local, después de 15 años, contará con un espacio moderno con todo tipo de adelantos que permitirá a los agentes ofrecer un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía”. Asimismo, ha destacado en sus palabras que la Policía local jerezana se caracteriza por su profesionalidad y resultados y ha garantizado el apoyo del Gobierno de la Junta de Andalucía, con su presidente, Juanma Moreno, al frente.

El jefe de la Policía Local, Manuel Benítez ha recalcado que la nueva Jefatura de la Policía Local permite a los agentes “atender a una ciudad cada vez más dinámica y alcanzar el objetivo del Cuerpo, con 183 años de presencia en la ciudad, que es alcanzar la excelencia en el servicio a la ciudadanía”.

Durante el acto se ha descubierto una placa conmemorativa de este día “tan importante para la plantilla de la Policía Local y jerezanos jerezanas”, según la alcaldesa, así como, con la izada de la bandera de España e interpretación de los himnos de Andalucía y de España, a cargo del trio de viento del Conservatorio de Música de Jerez. Además, los presentes han realizado un recorrido por las nuevas dependencias.