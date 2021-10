Día de las Personas Sin Hogar: "Es tan fácil verte en la calle"

Bastan un puñado de lo que denominan "situaciones vitales estresantes". Sólo ello hace que la vida pueda dar la vuelta y, casi sin darte cuenta, se haya perdido todo. Incluso el hogar en el sentido más amplio del término. Hasta el menor techo que te cubra, en los casos más extremos. Y parece un callejón sin salida si se considera que sigue haciendo falta que Cáritas aliente la celebración cada año, este próximo domingo 31 de octubre en esta ocasión, para hacer reflexionar por medio del Día de las Personas Sin Hogar.

Pero que las condiciones generales que abonan llegar a ello no se resuelvan del todo, haciendo que continúe habiendo quien necesita ayuda, no quita para que existan muchas que, abordadas personalmente, demuestren que es posible una vida mejor. Por ello no es más que una pregunta, casi retórica en la covicción que es posible, lo que plantea el lema de este año: '¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege'. Hay respuesta a esa pregunta. Principalmente en las administraciones.

En el Centro de Día 'El Salvador', recurso atendido Cáritas Diocesana en Jerez de la Frontera en instalaciones de las Hijas de la Caridad en pleno casco histórico de la ciudad, saben bien que ello es posible. "Desde nuestro proyecto acompañamos a todas esas personas que, por unas circunstancias u otras, se han visto en situación de 'sinhogarismo' o en situación de sin techo, y es una labor de 365 días al año", dice Ana Castro, técnica de Cáritas que con todo sabe que hay que aprovechar esta jornada para llamar la atención.





"Pedimos un sistema de protección social que los proteja", añade con una idea clara: "Tenemos que tener una mirada de derecho donde se respeten los derechos fundamentales a la salud, al trabajo, a una vivienda digna... y llevar eso a las puertas de los Servicios Sociales Comunitarios". Para Castro, "si pusiéramos entre todos una mirada de derecho la sociedad sería diferente y estas personas lo vivirían como una oportunidad para desarrollarse, que se nos olvida que nadie está en la calle por gusto".

EN EL CENTRO DE DÍA Y LOS PISOS TUTELADOS

Insisten desde Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, y lo atestigua la técnica en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' de este viernes, en que "no he encontrado a nadie que quiera vivir así". "Sí he encontrado a muchas personas con mucho sufrimiento a sus espaldas, en situaciones vitales estresantes", insiste. 224, en concreto, pueden ser consideradas PSH en toda la Diócesis, más de 60 atendidas en el Centro de Día 'El Salvador', 11 en los tres pisos tutelados, según los datos de Cáritas Diocesana.

El panorama nacional presenta a 40.000 'sinhogaristas' acompañados por Cáritas Española y las distintas diocesanas y entre ellos 2.500 viven una situación de extrema vulnerabilidad. Pero, más allá de las cifras, es preciso tenerlos en cuenta uno a uno. Sus testimonios ayudan a entender estos escenarios de la desprotección. Y el de Luis Fernández es, afortunadamente, uno de los ejemplos de quienes consiguen hacer cambiar su vida. "En el último año ha cambiado mucho", reconoce con satisfacción.

Cuenta con una paga y está en proceso de búsqueda de su propia casa. "Hay, además, muchos compañeros que están trabajando y que llegaron al mismo tiempo que yo", dice quien, por otra parte, ejerce labores de voluntario que apoya a otros que van llegando al recurso del centro de día. 40 inmigrantes y unos 20 nacionales son atendidos en estos momento en 'El Salvador'. El perfil predominante de los usuarios es el de jóvenes inmigrantes procedentes del norte de Marruecos y españoles.

'El Espejo de Asidonia-Jerez', aun con el fundamento sustancial del mensaje de esta jornada, abre teniendo en cuenta la presencia esta semana en Jerez de los símbolos de la JMJ invitando al Encuentro Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa en 2023. La reflexión pastoral de monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, apunta en este sentido. Y al cierre proponemos un libro de la Librería Diocesana Asidonia. Se trata de 'Beguinas, memoria herida' de María Cristina Hinojosa.

