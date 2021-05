Ciclistas y corredores homenajean a 'Gori', fallecido a los 44 años mientras pedaleaba

"Es increíble lo que una persona que no es de tu familia puede llegar a significar tanto para tanta gente de muy distintos ámbitos, deportes y colectivos; siempre estaba ahí, para mí y para todos", dice Antonio Hidalgo, miembro del club Los Pupas que, junto a Gran Fondo Jerez, han tenido este 8 de mayo la salida matinal sabatina más para hacer deporte más especial de los últimos tiempos. El 30 de abril falleció José Antonio Álvarez Santos 'Gori', tan querido entre los practicantes del deporte amateur en Jerez de la Frontera como emblemático de un colectivo particularmente amplio en la zona.

El 30 de abril salió con la bicicleta junto a un puñado de compañeros ("más ciclista que runero últimamente", aclaran) y cuando se disolvió el grupo una vez aprovechada la mañana de ese viernes para hacer uno de esos entrenamientos con los que tanto disfrutaba encontró la muerte,a sus 44 años de edad, una vez llegaba a su casa en Estella del Marqués. Se estrelló cuando casi alcanzaba la CA-3108 hacia esta pedanía de Jerez de la Frontera. "El accidente fue un infortunio, se dió contra esa señal a poquísima velocidad, se supone por una distracción, iba solo, eran las 14.30 de un sabado (17 de abril)...", recuerda Hidalgo.

Una caída, tres costillas y una clavícula fracturadas así como dos vértebras "que ya tenía algo tocadas" y, tras una operación de urgencia esa misma noche y con esperanzas de recuperación aunque muy larga perdió la vida en el Hospital al que llegó "totalmente consciente en todo momento, pues no sufrió golpe alguno en la cabeza, pero desde el primer momento no se sentía las piernas y lo peor que se temía es que no vlviera a andar". La realidad es que, en un primero momento, no dio la cara un neumotorax, "una pequeña perforación en un pulmón que le estaba dejando por días sin respiración" que le llevó a crsis respiratoria y parada cardiaca".

Las redes sociales se han llenado durante estos días de pronunciamientos llenos sorpresa y pesar por el fallecimiento de 'Gori', con pareja que también corría, Mari Paz, y dos hijos José de 17 y Manuela de 14 años respectivamente. Y el gesto más entrañabla ha tenido lugar esta mañana cuando al inicio de la salida de ciclistas de los cubes Los Pupas y Gran Fondo Jerez se han detenido en el lugar del accidente y le han dedicado el sentido homenaje que recoge este video. Asimismo, está previsto que tenga lugar otro durante el desarrollo de Open de Andalucía MTB, en el parque periurbano jerezano de Las Aguilillas, en Estella del Marqués, muy cerca de la casa de 'Gori'.

