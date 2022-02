El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 22: Sin correr no hay paraíso

Audio





El Tertulión de Cope Jerez vuelve esta semana para poner voz a una afición que no aguanta mas. Ya no son los resultados deportivos que no llegan. Ya no es la mala suerte. Ya no es que los refuerzos parezcan contagiarse de la indiferencia que parece invadir a los jugadores. El escudo hay que respetarlo.

En El Tertulión de Cope Jerez, hoy es tiempo para que Manolo Morales, Álvaro Ojeda, Miguel Guerrero, Eugenio Camacho, Diego Yesa y Juan Carlos González valoren la marcha de un equipo que ya deja entrever una peligrosa senda hacia la perdida de la categoría.

Y por supuesto, la opinión de los oyentes de El Tertulión va a estar presente una semana mas, por que ya sabéis que vuestra opinión es lo mas importante.

Y la solución? Cual es? Se deja de contar con el técnico? Se aguanta hasta final de temporada?. Todas las respuestas en El Tertulión de Cope Jerez Capitulo 22: Sin correr no hay paraíso

No te lo pierdas¡¡¡¡