Culebrón, un nuevo capitulo, entre el Xerez Club Deportivo y el Ayuntamiento de Jerez, con una sorprendente información aparecida en la mañana de este Lunes, donde se aseguraba que el Ayuntamiento de Jerez adeudaba casi cuatro millones de euros a la SAD.

Ningún responsable del Xerez lo negaba, hasta que llegaba un certificado de la intervención municipal donde se aclaraba que las cantidades se habían abonado, y que los aspectos recogidos en el portal de transparencia correspondían a los abonos, y no a las deudas referidas en la información.

Independientemente de la chapuza informativa, el silencio de los siempre expresivos dirigentes xerecistas, deja claro que lo dado a conocer no era sino una mera estrategia de cara a la reunión de mañana entre la SAD y el consistorio. Una vez más se juega con la verdad, y se intenta jugar con el dinero de los jerezanos.

En la reunión de este Martes, se va a volver a pedir al Ayuntamiento que se salte la ley, para permitir no pagar por utilizar instalaciones municipales. Gran error. El Ayuntamiento está serio en este asunto, y al igual que hoy ha desmontado en horas el bulo de la supuesta deuda, va a seguir argumentando que el cumplimiento de la ley es indispensable. No hay manera de esquivarlo, ya que las bonificaciones en los precios públicos deben de venir necesariamente acompañadas de la falta de deuda con las administraciones. Y todo el mundo sabe la situación del Xerez Club Deportivo. Ademas, seria casi imposible tramitar un cambio en las ordenanzas o una probación de ninguna medida, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno socialista no cuenta con mayoría absoluta, y aunque quisiera hacerlo, que nos consta que no quiere, ningún grupo político apoyaría en el pleno una medida de este calado. A Pedro Pacheco pueden preguntarle lo bien que le fue en su día cuando mezclo política y deporte.

Pero la reunión de este Martes puede tener un giro absoluto si el consistorio reclama al Xerez Club Deportivo las cantidades que este adeuda a todos los jerezanos por el no abono en la etapa mas brillante del club de determinadas cantidades.

Según podemos avanzarles, y según acuerdo plenario de 26 de octubre de 2004, concretamente en el punto B, hay incumplimiento por parte de la entidad deportiva, ya que todo el montante de la publicidad del estadio debería ser satisfecha al 50% a las arcas municipales.

Este documento arroja una cantidad total desde el 2006 al 2010 de 5.369.276 euros (resultado del desglose de ingresos por estas partidas en las cuentas aprobadas de esos años) en concepto de publicidad vídeo marcador , publicidad en el Estadio Chapín, explotación de bares instalados en el Estadio Chapín, y publicidad televisiva, con lo que al Ayuntamiento le correspondería 2.684.688 euros, cantidad no satisfecha a día de hoy.

Un documento realizado bajo la presidencia de Joaquín Morales, y asumidas las obligaciones por el Xerez Club Deportivo, y no por el grupo del Morales, que a día de hoy sigue siendo presidente de la entidad, puesto que no ha habido variación, llevada a efecto, en la composición del consejo de administración en el registro mercantil por lo menos hasta el 8 de julio de este mes.

Solo reseñar una diferencia en la que figura el cambio de la quita y aplazamiento del convenio de acreedores. Ni rastro del nuevo consejo que posiblemente quedo registrado solo en una nota simple.

Tal vez, esto ultimo, son los documentos reclamados en varias ocasiones y que siguen sin tener claros los servicios jurídicos del ayuntamiento de Jerez, que ven posiblemente lo que hemos detallado en esta noticia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este Martes, el Ayuntamiento, que debe defender los intereses de todos los jerezanos, debe seguir firme en su postura, y así se lo va a hacer saber a los que acudan a la reunión en nombre del Xerez CD. No hay lugar para las presiones. No hay lugar para las ilegalidades. No hay atajos para cumplir con la Ley.