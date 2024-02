García-Pelayo pide la Zona de Especial Singularidad para toda la provincia de Cádiz

Audio





El Ayuntamiento de Jerez ha guardado un minuto de silencio, como muestra de repulsa por el cruel asesinado de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate.

Al finalizar, María José García-Pelayo, Alcaldesa de Jerez y Presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha señalado que “tenemos que alzar la voz por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, no mostrar sólo un gesto de solidaridad y de reconocimiento por el esfuerzo que hacen, hasta dar la vida por nosotros. Hay que dar un paso más, igual que los sindicatos policiales, y decir desde nuestro Ayuntamiento basta ya de mirar hacia otro lado cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado piden más medios para poder hacer su trabajo con eficacia, no sólo para defender los derechos y deberes de la ciudadanía, sino también para que puedan protegerse con los medios que precisen del Gobierno de España”.

Por tanto, la alcaldesa reclamaba al Gobierno de España la declaración de Zona de Especial Singularidad en materia de seguridad para toda la provincia de Cádiz, debido a la posición geográfica que tiene, y para evitar que las mafias se trasladen a otras zonas, como el bajo Guadalquivir, que está sufriendo el incremento de la delincuencia.

María José García-Pelayo ha explicado que con la consideración de la provincia como zona de especial singularidad la “Comisaría de Jerez tendrá mayor categoría, habrá más guardias civiles, más cuarteles y más policías y estos agentes contarán con más vehículos, armamento, chalecos para protegerse y hasta linternas, que a veces no tienen”. Y afirmaba que “estamos muy comprometidos”, y que “toda la provincia nos vamos a unir en esa reivindicación”.

Para concluir, ha recordado que antes de ser alcaldesa asumió un compromiso “y no voy renunciar a reclamar lo que por derecho nos corresponde, que tengamos una ciudad segura. Cuando sean mis competencias voy a dar la cara, pero no voy a callarme cuando las competencias sean de otros y no cumplan”.

A lo largo de la mañana, la mayoría de alcaldes y alcaldesas, se han trasladado al Ayuntamiento de Barbate para mostrar su solidaridad con la localidad donde se produjeron los hechos.