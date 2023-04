Fali, el mejor del Cádiz - Sevilla, en 'Yo animo al Cádiz' con Shopping Almadraba

Fali ha sido elegido como el mejor jugador del Cádiz en el partido ante el Sevilla. Los oyentes de COPE se han decantado por el central cadista que se ha impuesto en la votación a Rubén Sobrino, uno de los futbolistas que más aportó en el choque ante los sevillanos. Sin ser el mejor partido de los amarillos fueron muchos los jugadores que han obtenido puntos en el último encuentro.

Mejor jugador Cádiz - Sevilla

Fali 37 puntos Rubén Sobrino 23 puntos Rubén Alcaraz 17 puntos Bongonda 15 puntos Luis Hernández 13 puntos Sergi Guardiola 3 puntos Chris Ramos 3 puntos Fede San Emeterio 2 puntos Choco Lozano 1 punto

Respecto a la clasificación general, Fali escala a la cuarta posición y se acerca a un 'top 3' en el que no hay cambios, ya que los tres primeros no han jugado en la última jornada (en el caso de Ocampo no lo va a hacer por su lesión en lo que resta de campaña). Destacable que Lucas Pérez, que se fue del Cádiz el 31 de diciembre, se cae del 'top 10', a pesar de estar muchísimas jornadas sin sumar puntos, evidentemente.

CLASIFICACIÓN GENERAL MEJOR JUGADOR 'SHOPPING ALMADRABA'

Conan Ledesma 652 puntos Brian Ocampo 376 puntos Iza Carcelén 272 puntos Fali 263 puntos Rubén Sobrino 251 puntos Rubén Alcaraz 217 puntos Gonzalo Escalante 208 puntos Álex 189 puntos Momo 155 puntos Luis Hernández 152 puntos Lucas Pérez 150 puntos Pacha Espino 148 puntos Bongonda 145 puntos Roger 129 puntos Choco Lozano 114 puntos Sergi Guardiola 111 puntos Negredo 98 puntos Zaldua 57 puntos Víctor Chust 40 puntos Awer Mabil 35 puntos Chris Ramos 35 puntos David Gil 34 puntos Fede San Emeterio 29 puntos Diarra 23 puntos Alejo 15 puntos Juan Cala 11 puntos Antonio Blanco 10 puntos Meré 6 puntos Arzamendia 6 puntos José Mari 5 puntos Carlos García Die 1 punto