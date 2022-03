Salud Villegas, la abuela que impregna cadismo desde el Fondo Sur

El fútbol es un deporte emotivo y muy especial. En muchas ocasiones deja historias maravillosas gracias a esa conexión que existe entre los sentimientos que se despiertan en el terreno de juego y que se reflejan en la grada.

En un día tan especial como el que se vivió este pasado domingo en el Mirandilla, una aficionada encontró finalmente ese deseo doble que esperaba. Por un lado, que su equipo ganara y saliera de los puestos de descenso, y por otro que un jugador del Cádiz le regalara una camiseta del equipo amarillo. Dicho y hecho.

Asenet Barros es la nieta, su abuela la que le ha metido el cadismo en el cuerpo, y fue la primera quien lo explicó en las redes sociales.

La bufanda al viento de su abuela celebrando la victoria del cuadro cadista ante el Villarreal y mostrando la felicidad inmensa que se vivió en Carranza.

Salud Villegas es la abuela de Asenet y las dos han sido protagonistas en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "Para nosotros mi abuela es lo máximo, nos ha impregnado su cadismo desde siempre. Ella nos ha llevado al fútbol a toda la familia y desde hace muchísimos años vamos a Fondo Sur a ver al Cádiz", explica la nieta. Su abuela no se queda atrás: "La que ha liado mi nieta ha sido grande por la camiseta", explica entre risas. "Yo voy al fútbol siempre, aunque llueva y haga viento. Para mi el Cádiz es mucho más que un equipo, es mi divertimiento y es lo que más deseo cada fin de semana. Yo solo voy al estadio y por muy mal que juegue el equipo, alli estoy animando al equipo", apunta esta veterana aficionada amarilla.

Alejo se ha comprometido a que en el próximo Cádiz - Betis su camiseta será para Salud. "Tengo ya algunas de otros jugadores y le agradezco ese gesto. Lo que no voy a poder es cogerlo en brazos", bromea. "Las Brigadas Amarillas también me van a regalar una bandera", apunta.

Desde muchos años toda la familia acude al estadio gracias a Salud Villegas, la auténtica abuela cadista. "Llevo a mis nietos desde muy pequeños a ver el Cádiz y siguen yendo. Ahora llevo también a mis bisnietos y siempre le digo a mis nietos que hay que ir con tiempo al fútbol. Me encanta ver el calentamiento y estar una hora antes, no me gusta llegar a lo justo".

Muchos momentos en el estadio y anécdotas. Asenet cuenta una de las que vivió con su abuela. "Tiraron una muñeca hinchable al césped y mi abuela pensaba que era una mujer de verdad. Se puso a gritar pidiendo ayuda para esa mujer hasta que comprobó que era de mentira".

En su asiento de Fondo Sur, lloviendo, con chubasquero, pero sobre todo feliz por un triunfo importante del Cádiz. Asenet explicaba en 'Twitter' que la gran ilusión de esta señora era que u n jugador del Cádiz le regalara su camiseta y ahí apareció Iván Alejo para ofrecérsela en el próximo partido del Cádiz en casa que será ante el Real Betis.

Sin duda una muestra más de cadismo y de lo que debe ser el fútbol, la unión entre equipo y afición. "Que cuenta con mi camiseta para el día del Betis", le dijo Alejo a esta seguidora que encontró el premio para una abuela que respira cadismo por los cuatro costados.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

Akapo y sus auriculares perdidos: la surrealista historia del jugador cadista en COPE

Luis Hernández en COPE: "Con el gol de Sobrino lloramos de rabia porque el fútbol hacía justicia"