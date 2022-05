'Pacha' Espino recibió el premio COPE - Petaca Chico en El Timón de Roche: "Quiero seguir creciendo en Cádiz"

Deportes Cope Cádiz ha celebrado un acto en el restaurante El Timón de Roche en el que además de brindar por la permanencia del Cádiz CF, se ha homenajeado a los mejores jugadores del equipo cadista a juzgar por los oyentes. Conan Ledesma, Pacha Espino e Iván Alejo han sido los jugadores más destacados este año en la web de la radio 'Yo animo al Cádiz'.

Pacha Espino a representado a sus compañeros recibiendo el premio de los oyentes de COPE y además ha recibido 'El Timón de Oro', la máxima distinción del restaurante conileño. Premio que también recibieron Conan Ledesma e Iván Alejo.

El lateral charrúa resumía el final de una «temporada intensa, complicada en lo emocional pero que por suerte se pudo festejar hasta el final».

Fue protagonista en Mendizorroza de un penalti que el VAR dejó en un susto. Pero qué susto. Que se lo pregunten al Pacha, que respondió de la siguient manera en cuanto vio al árbitro señalar el punto de penalti. «Me quería ir de la cancha. En el momento en el que lo cobra, me di cuenta que el balón me dio en la espalda o en el hombro y le dije al árbitor que por favor que lo mirase. Me dijo que me quedase tranquilo que lo iban a ver en el VAR pero estaba nervioso por todos los que nos cobraron en esta Liga».

El Pacha no se enteró del penalti fallado por Jorge Molina en Granada, y eso que en la segunda parte no paró de preguntar a sus compañeros. «Toda la segunda parte me agarra al lado del banco y voy preguntando. Cuando acaba nuestro partido esperamos ese ratito hasta que se acabase en Granada y explotamos de alegría».

Su futuro en el Cádiz

El defensa repasa el año y cree que es justa la permanencia. «Se ha hecho justicia con un equipo que ha hecho un esfuerzo bárbaro para quedarse en Primera. El equipo entregó hasta lo que no tenía para quedarse», dijo.

Recuerda sus primeros seis meses en el Cádiz CF que llegó gracias a una tarea de base de Juan Carlos Cordero, pero ni fue muy prometedor sus inicios. Confiesa que fue «lamentable, pero a favor mio es que no hice pretemporada. Pero sí, fue lamentable. Siemre fui de jugar casi siempre. Voy de menos a más en el Cádiz CF, y esperemos que siga así».

En cuanto a la temporada, hace un pequeño balance. «Fue compleja. con Álvaro, un eblema del club, sé que no fue una decisión fácil tener que destituirlo, pero después Sergio ha hehco un trabajo espectacular y tanto él como su cuerpo técnico se merecían quedarse en Primera. Pero la permanencia es un poco de los dos cuerpos técnicos», recalca antes de decir que «Sergio vino a trabajar sobre lo que estaba trabajado; puso sus cosas sobre una base».

El pequeño y único lunar de este año ha sido para él no vestir los colores celestes de su selección, «pero haber entrado en la lista de reservas ya es tremendo».

Por último, y a falta de un año de contrato, Espino dice que quiere seguir creciendo en el Cádiz muchos años más».