Hasta 14.000 escolares de la provincia inundan de ilusión el entrenamiento del Cádiz CF

Hasta 14.000 alumnos de colegios de la provincia de Cádiz han inundado en la mañana de este miércoles el estadio Carranza para presenciar en directo el entrenamiento del equipo cadista.

Era el día marcado en el calendario para muchos centros educativos de toda la provincia. No solo de la capital, sino de localidades como Medina Sidonia, de clara pasión cadista, han llegado colegios con cientos de escolares de educación primaria que han estado presentes en el entrenamiento del primer equipo cadista en el estadio gaditano.

Álex en COPE: "Quiero hacer historia en el Cádiz CF" "Me gusta la responsabilidad de ser un líder", reconoce el jugador madrileño que vive uno de sus mejores momentos como futbolista amarillo Rubén López 02 nov 2022 - 14:56

Una mañana de muchas emociones que se reflejaba en las colas de los niños y niñas aguardando para entrar en el coliseo. Ya sea en los fondos, Preferencia o Tribuna, algunos de ellos no podían contener la emoción. "No he podido dormir esta noche pensando en que hoy iba a ver a los jugadores del Cádiz", reconocía uno de ellos mientras uno de sus amigos recordaba que su jugador favorito es Álex Fernández.

"Me encanta venir al estadio, suelo venir todos los fines de semana cuando hay partido pero lo de hoy es increíble", decía otro de ellos mientras un grupo de escolares entraban por la puerta principal de Tribuna cantando el Me han dicho que el amarillo, himno oficioso del Cádiz CF.

«Que esto sirva para podamos conseguir el objetivo»

Ya dentro del estadio, el 'speaker' daba la bienvenida a los presentes a la par que iba nombrando uno a uno a todos los jugadores de la primera plantilla y a Sergio, entrenador cadista. Un entrenamiento al uso por lo visto en el césped pero diferente, evidentemente, por el ambiente que los jugadores han agradecido.

"Qué deciros, para nosotros es una alegría que hayais compartido este día con nosotros. Ojalá que esto sirva para que vuestros padres nos puedan ayudar a empujar para que podamos conseguir el objetivo. Esto refleja que el cadismo sigue muy vivo", reconocía tras la sesión el propio Sergio.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, también se dirigía a los asistentes recordando que "teníamos una asignatura pendiente tras conseguir el objetivo de la permanencia la pasada temporada. Pensad que tenéis que llevar camisetas del Cádiz por las calles de vuestras ciudades y que vuestro equipo está en la élite y es el mejor del mundo. Vamos a conseguir el objetivo", terminaba diciendo el dirigente cadista.