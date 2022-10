Con el paso de los días, Fernando Pérez va digiriendo la noticia de ser pregonero de la próxima Semana Santa de Cádiz 2023. "Me han llegado muchas felicitaciones. No he parado de hablar desde hace un par de días con muchos amigos que se acuerdan de mi", reconoce en los micrófonos de COPE Cádiz en el programa 'Carrera Oficial'.

Pérez recuerda que "he sido casi de todo en la hermandad de Ecce-Homo. Empecé como monaguillo, luego hermano de filas, miembro de Junta de Gobierno y hasta Hermano Mayor", reconoce el periodista.

"Durante estos años he descubierto muchas cosas de la Semana Santa, no solo la de Cádiz, sino de otras ciudades. Muchos lugares de Andalucía que tienen una riqueza patrimonial impresionante que me encanta y me apasiona".

"Lo normal es decir lo que no te gusta de la Semana Santa"

Pérez va a pregonar la Semana Santa que "más me duele". El pregonero asume las críticas que ha tenido en los últimos años por su manera de comunicar o entender la semana mayor. "No me afecta, trabajo en los medios de comunicación y a veces generas disgustos en personas que escuchan tu opinión. En las redes sociales se utiliza el anonimato para atacar y criticar. Tampoco hay que darle más importancia de lo que tiene, no se puede caer bien a todo el mundo. Hay cosas mejorables de la Semana Santa de Cádiz y lo normal es decirlo. La Semana Santa de Cádiz es mucho más que una horquilla, no puede ser el leit motiv de batallas y cuestiones que no deben tener la importancia que deberían tener".

Debates, que como recuerda el pregonero, "empobrecen a la ciudad. Me gustaría que hubiera un respeto porque yo lo que quiero es lo mejor para mi Semana Santa y mi ciudad".