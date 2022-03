Monseñor Rafael Zornoza en COPE: "Se ha creado un deseo renovado, vamos a vivir una Semana Santa muy rica"

Monseñor Rafael Zornoza ha estado en los micrófonos de COPE Cádiz en plena Cuaresma. A unos días de que las salidas procesionales vuelvan en Semana Santa, el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta ha analizado la actualidad y también ha mandado mensajes importantes en una Cuaresma siempre especial.

Zornoza destaca el gran trabajo de los hermandades y en la ayuda a los más necesitados. "La hermandad existe todo el año, no solo el día de su salida. Las salidas penitenciales son momentos de recogimiento y de espiritualidad. Se ha creado un deseo renovado de querer salir y vamos a vivir una Semana Santa muy rica y esperada".

"No me gusta hablar de folklore en las salidas procesionales. Entiendo eso sí que haya turismo en estas manifestaciones de fe pero entiendo que los pasos y las imágenes están acompañados de un cierto drama que se expresa en los penitentes, en la liurgia, en los cirios, en las bandas de música. Las salidas penitenciales son duras para los penitentes y siempre hay una relación con la fe. Hay mucho público que aunque no participe de manera activa en la procesión, ayuda a comprender el misterio", apunta el obispo en COPE.

¿Sigue siendo la Diócesis de Cádiz y Ceuta cofrade? "No tengo elementos para comparar pero hay una tradición cofrade muy fundamentada en Cádiz y en toda la diócesis. Hay un interés y un seguimiento importante y las hermandades lo hacen bien convirtiéndose en un cauce importante para los cofrades".

Escucha la entrevista a Monseñor Rafael Zornoza