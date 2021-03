Luis González Rey y el cartel de la Semana Santa de Cádiz: "Ha sido un reto para mi"

Luis González Rey explica el porqué del cartel de la Semana Santa de Cádiz. Lo hace en el octavo programa de COPE 'Carrera Oficial'. "Elegí la imagen de Jesús del Prendimiento porque nunca ha salido, además le tengo mucha devoción desde hace muchos años. Estoy convencido que es tan válido como cualquier otro".

La polémica del cartel. "Se ha generado controversia por la palabra 'pandemic'. Si es en inglés en vez de que sea en latín es algo que me parece absurdo porque el cartel no es una frase. Entiendo que siempre hay que buscar tres pies al gato. Hay gente que esa palabra no es latín, pero bueno dentro de lo que cabe los comentarios han sido buenos y ha gustado el cartel".

Dentro del cartel aparecen elementos como la Iglesia del Carmen y un maniguetero. "Tiene que ser algo muy gaditano, me gustan los costaleros pero también los cargadores que es algo muy de Cádiz. El Consejo de Hermandades me hizo este encargo que para mi es algo nuevo porque yo soy imaginero no pintor, pero la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado final".

González Rey explica que "tenía claro el mensaje. Fue una sorpresa que me llamaran y para mi era un reto porque no soy capaz de hacer carteles tan modernos como se han ahora".

El patrimonio de la Semana Santa de Cádiz

El rico patrimonio cofrade de Cádiz es tran grande que muchas veces no se es consciente de ello. "Tenemos imágenes en Cádiz a cada cual mejor. Hay imágenes que si estuvieran en otras ciudades se partirían la cara por ello. El problema de Cádiz es que somos muy de Semana Santa y poco de cofradías. La Iglesia de San Agustín tiene dos de las mejores imágenes de Cádiz".

Aunque no haya desfiles procesionales "hay encargos. La verdad es que tengo mucho trabajo para muchos lugares de España. Gracias a Dios la cosa va hacía delante".

Semana Santa del 2022. "Ojalá la tengamos porque son ya dos años sin procesiones. La echo de menos la verdad".

