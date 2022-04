Las cofradías de San Francisco temen el cierre del templo

Situación de incertidumbre, temor y mucha preocupación en las tres hermandades gaditanas que hoy viven en la Iglesia Conventual de San Francisco. La marcha de los franciscanos, tras más de 400 años en la ciudad de Cádiz, deja al templo del casco antiguo gaditano en una situación de total incertidumbre, sin saber con exáctitud que va a pasar.

Esa premisa afecta de lleno a las hermanades de Vera-Cruz y Nazareno del Amor, ya que ambas tienen su sede canónica en el templo fransicano. También, aunque en menor medida, a la cofradía de Jesús Caído, porque aunque también tiene su día a día en San Fransico, esta situación podría propiciar el regreso de la cofradía a su capilla del Parque Genovés.

Con todo, las tres hermandades están a la espera de conocer más detalles de la situación en la reunión que mantendrán con el ministro provincial de la orden franciscana Joaquín Zurera.

Miedo en Vera-Cruz: una historia ligada a San Fransico

La hermandad de Vera-Cruz se encuentra en una sensación de sorpresa y temor. Y es que hablamos de la cofradía más antigua de la ciudad, siempre ligada al templo fransicano, tal y como recuerda su hermano mayor Emilio Bienvenido. "Toda nuestra historia está en San Francisco. Estamos a la espera de las condiciones en las que queda el templo, si va a ser definitivo o se va a abrir unos días", explica.

La situación es tan preocupante que desde Vera-Cruz temen que no puedan seguir rindiendo culto a sus titulares. "Nuestro gran temor es que se cierre el templo y no se abra a diario. Ese es nuestro temor porque no podríamos rendir culto a nuestras imágenes. Lógicamente es algo que no se podría llevar a cabo, no podríamos abrir nuestra capilla. Estamos totalmente desorientados porque no sabemos cuáles van a ser las intenciones respecto al templo".

Y más allá de lo que supone para las cofradías, la marcha de los franciscanos es una muestra más de la pésima situación que viven las órdnes religiosas en Cádiz. "Como gaditano es cerrar la historia de más de 400 años en Cádiz, los franciscanos han dejado siempre su huella en la ciudad. Hay unos cuantos frailes que son hijos adoptivos de la ciudad y es una auténtica barbaridad que se vayan. Todo el mundo es conciente que no hay vocaciones en las órdenes religiosas, les pasa a todas. Eso es preocupante porque el mantenimiento de los conventos tiene que ser con frailes dentro. Es un problema importante que tiene ahora mismo Cádiz", explica el hermano mayor de Vera-Cruz Emilio Bienvenido.