Juan Carlos Jurado: "La decisión de Afligidos es prematura y crea una alarma innecesaria"

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, ha analizado la situación que se vive en los últimos días con la incertidumbre de si habrá Semana Santa o no por la crisis sanitaria del coronavirus.

"La gente está nerviosa como es lógico por las noticias que se están dando. Estamos esperando como va evolucionando todo pero los hermanos mayores están con tranquilidad y a la expectativa de lo que puede suceder", apunta en los micrófonos de COPE.

Jurado recuerda que "mientras que no exista una resolución definitiva por parte de la Junta de Andalucía o del gobierno de España tenemos que seguir a la espera de las circunstancias y trabajar como si la Semana Santa se pudiera celebrar. Tenemos fe que así sea".

Decisión "prematura" de Afligidos

Sobre la decisión de la hermandad de Afligidos de no salir, Juan Carlos Jurado explica que "puedo respetar la decisión de la hermandad de Afligidos pero no la comparto. No lo han hecho por los canales normales, ha sido una decisión prematura. Debería haber informado primero a este Consejo de Hermandades y al delegado episcopal, la cofradía es miembro del Consejo de Hermandades. No han informado a la Diócesis de Cádiz y Ceuta y no son las formas de hacer las cosas".

Asimismo, Jurado añade que "además la cofradía ha creado una alarma innecesaria porque las autoridades no han dicho nada al respecto, no sé el perjuicio que puede tener".