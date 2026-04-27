Jesús Manuel Montaño pregona las Glorias de la Virgen María en el Teatro del Títere de Cádiz

El Teatro del Títere ha acogido este domingo, y por primera vez, el pregón de las Glorias de Cádiz organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Una exaltación a cargo este 2026 por el hermano mayor del Rocío, Jesús Manuel Montaño, y presentado por el cofrade Francisco Javier Lucero, que destacó su papel como cofrade, como rociero, además de resaltar su persona.

En el escenario del teatro el cartel de las Glorias de 2026, obra de Antonio Álvarez del Pino, y una pequeña mesa en donde, a los pies, estaba un tamboril rociero, en una silla de enea, un traje corto, y las botas con las Jesús Montaño realiza cada año el camino del Rocío, y en la mesa, las pequeñas botas de rociero de su hijo Gonzalo, la flor que se pone en el pelo su mujer Rocío, y otros detalles de su vida persona, a la que su sumó, cuando se subió al escenario, su medalla del Rocío de la hermandad de Cádiz. Jesús Manuel Montaño presentó un pregón dedicado a la Virgen María.

A la presencia que tiene en nuestras vidas, y en su vida, a cómo en este tiempo Ella es la protagonista, y cómo la Virgen es nuestro refugio, nuestro amparo y nos abraza en todos los momentos de nuestras vidas. Un canto a la Madre de Dios en diferentes capítulos, utilizando la prosa, pero especialmente el verso.

Canto a las glorias de cádiz

Pero también un canto a las hermandades de Glorias de la ciudad, a la que dedicó un capítulo extenso, y a las que pidió que pidió que no se rindieran nunca, porque forman parte de la historia más arraigada de Cádiz, y que además, siguen llenando las calles de la ciudad cada vez que salen a la calle. Un pregón exaltado desde la emoción de un pregonero profundamente mariano, y que tiene presente a la Virgen, especialmente a la del Rocío, cada día y en su forma de vivir su vida. Una exaltación que finalizó con unos versos dedicados la Virgen María y con su hijo Gonzalo en brazos cuando recibió el aplauso del público, que estuvo entre bambalinas durante el pregón.

El acto, que contó con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, el concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, y el concejal del PSOE, Manuel Márquez, se inició con la interpretación de las marchas “Triunfal” y “Dios te Salve, Rocío’, interpretado por la Asociación Filarmónica de Conil, dirigida por Francisco Javier Valle.