Ecce Mater y sus 20 años tocando a la imagen que les vio nacer

Hoy se cumplen 20 años de un sueño que nació con ilusión, con las ganas de un grupo de jóvenes que, ante la imposibilidad de continuar en la gran y prestigiosa 𝐴𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑀𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐽𝑎́𝑐𝑜𝑚𝑒, decidieron empezar su propio camino.

Así contaba en redes sociales la Agrupación Musical Ecce Mater de Cádiz una efeméride más que importante para la corporación musical gaditana. Dos décadas de una agrupación que está en plena salud y que es ahora mismo uno de los grandes referente musicales de Cádiz y de la provincia.

Con una imagen creada para la ocasión, la corporación celebró este cumpleaños tocando nada más y nada menos que a la imagen de Ecce Mater Tua que por primera vez tuvo un acompañamiento musical con la marcha tocada para la ocasión.

Ecce Mater

La formación, nacida en 2006, interpretó la pieza dedicada a la imagen que le da nombre dentro de los actos previstos por sus dos décadas de trayectoria. La ejecución tuvo un carácter excepcional y convirtió ese punto del recorrido en uno de los más comentados de la noche.

Al sonar los primeros compases, el paso respondió de una forma poco habitual. Durante unos instantes ‘bailó’ la marcha, acompasando su caminar al ritmo de la música y dibujando una escena distinta a la que suele ofrecer.