El Consejo de Hermandades ha dado el pistoletazo de salida a la próxima Semana Santa. El cartelista Chema Rodríguez y el pregonero Fernando Diaz han hablado de sus nuevas responsabilidades de cara a la próxima Semana Mayor.

"Es una enorme responsabilidad poner una imagen a la Semana Santa de Cádiz, más aún cuando no la conozco, lo tengo que decir claramente, ya me ha caído la del tigre en redes sociales. Solo respondo de manera generosa a la propuesta de la ciudad de Cádiz. Este lugar tiene una grandeza histórica enorme y le dije al Consejo que tenía que pensarlo bien para saber si daba la talla. Afortunadamente para mi no he podido resisterme a Cádiz porque estas calles tienen un magnetismo impresionante", explica el conocido pintor.

Rodríguez huye de las críticas y se siente feliz por el reconocimiento del Consejo de Hermandades. «Me siento el tio más afortunado de Andalucía porque voy a intentar contar con una imagen el magnetismo que tiene Cádiz sobre mí. Solo pido que en vez de machacarme porque soy de fuera, que la gente disfrute y piense como una persona de fuera puede contar la Semana Santa de aquí".

Cuestionado por esas críticas, el pintor sevillano asume que se está empapando del sabor cofrade gaditano. "Confienso que desconozco la Semana Santa de Cádiz pero soy creyente y cristiano, no me es ajena la liturgia y los oficios religiosos. Desconozco los códigos y cómo el gaditano pone en la calle la devoción popular. Intentaría decir a mi favor que llevo varias visitas a Cádiz mirando imágenes y capillas gaditanas que me han intentado explicar cosas porque entiendo que de lo que no te emocionas, no puedes hablar. Tiene mucho atractivo como en su día los grandes escritores románticos descubrieron Andalucía, también tiene una emoción muy verdadera conocer esta ciudad de esta manera para contar lo que yo quiero contar, que sea algo de verdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Dios dirá".

«Quiero tener acabado el pregón cuanto antes»

Fernando Díaz recoge el testigo del anterior pregonero, otro periodista como Fernando Pérez que dejó el listón muy alto. «Cuando me llama Juan Carlos Jurado pienso que es para alguna colaboración pero nunca pensé que iba a ser para el pregón. Creía que habían perdido la cabeza en la Permanente, no es que mi primera reaccion fuera negativa pero me cogió fuera de lugar. Las palabras de apoyo de mi mujer fueron determinantes desde un primer momento porque vi el horizonte y la luz. Agradezco a la Permanente porque entiendo que han hecho una apuesta fuerte por mi y solo espero estar a la altura de la Semana Santa de Cádiz que es lo más grande que tenemos«.

Años muy intensos para Diaz, hermano mayor de la Soledad, reelegido hace meses y con problemas en el Sábado Santo. «Han sido años muy intensos en los que han pasado muchas cosas, es una montaña rusa que no para. Para mi cofradía es un orgullo esta elección pero me quiero dedicar en cuerpo y alma a la Semana Santa de Cádiz. Estoy preparado para vivir con esta intensidad porque de eso trata la vida, de vivir las cosas con mucha intensidad».